Il fenomeno Model Y sbanca l’Europa: i dati di vendita di marzo fanno del Suv della Tesla l’auto più venduta in assoluto per il secondo mese consecutivo.

Il fenomeno Model Y ormai va ben oltre l’elettrico

Altro che nicchia: nonostante un prezzo di vendita che parte da 45-46 mila euro (a seconda dei Paesi), la Tesla Model Y continua a fare il pieno di immatricolazioni. E in molti mercati, come la Gran Bretagna, è l’auto più venduta in assoluto, con 8.123 consegne in un mese. Ma numeri considerevoli sono stati registrati anche in Norvegia, il paradiso dell’auto elettrica, con 7.436 consegne, in Francia (6.455) e Germania (5.701). Tra i grandi mercati l’Italia, sempre più elettroscettica, è il fanalino di coda a quota 1.697, superata anche dalla “piccola” (come abitanti) Svezia (3.202). Segue la Spagna con 794. Ovviamente al grande successo del Suv Tesla contribuisce anche la politica super-aggressiva in termini di prezzi, con un listino che in Italia parte da 46.990 euro. Un prezzo che è ancora più contenuto in mercati in cui l’incidenza fiscale è meno gravosa.

Un successo replicabile ancor più in grande da un Model 2?

Naturalmente non c’è solo il prezzo a giocare per il Model Y, oltre al fatto che Tesla è un marchio tuttora molto di moda. Giocano un ruolo importante i dati tecnici, che nella versione meno costosa (la Standard Range) vedono una velocità di punta di 217 km/h e un’accelerazione 0-100 in 6,9″. Con un’autonomia più che accettabile, 450 km, e consumi omologati di 15,7 kWh per 100 km. Difficile trovare di meglio nella concorrenza a questi prezzi. Ed è ovvio che dati come questi non fanno che aumentare gli interrogativi tra gli addetti lavori sulle potenzialità della piccola Tesla di cui tanto si parla. Ovvero di un Model 2 con un prezzo d’attacco inferiore di almeno 10 mila euro rispetto ai listini attuali di Model 3 e Model Y. Ma con un’autonomia pari comunque a 450 km. Se e quando arriverà, ne vedremo delle belle…