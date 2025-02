Il “farmaco del litio” che allunga di cinquanta volte la vita della batterie

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Scienziati cinesi hanno sviluppato una sorta di “farmaco” che moltiplica di oltre cinquanta volte la vita delle batterie al litio. Può essere iniettato nelle celle interrompendone il degrado. Sembra fantascienza; ma la scoperta del team di ricercatori della Fudan University di Shanghai ha meritato l’altro ieri la pubblicazione sulla rivista scientifica internazionale Nature.

Iniezione di precisione degli ioni di litio, cella per cella: è la scoperta di Fudan University di Shanghai

Il team guidato da Peng Huisheng e Gao Yue, utilizzando l’intelligenza artificiale e l’elettrochimica organica, ha ideato una nuova molecola trasportatrice di ioni di litio che agisce come un farmaco per le celle al litio. La molecola è il trifluorometansolfinato di litio (LiSO 2 CF 3 ): “cura” gli ioni di litio persi o degradati ripristinando la capacità energetica iniziale. Così la durata della batteria passa dai 500/2.000 cicli di ricarica attuali a un range di 12.000/60.000. Una rivoluzione che renderebbe le batterie agli ioni di litio praticamente immortali.

«Proprio come quando si cura una malattia umana, ci siamo concentrati sulla riparazione del problema principale della batteria, preservandone al contempo i componenti sani», ha spiegato Gao Yue. Il CF3SO2Li ha caratteristiche ideali: basso costo, facilità di sintesi e compatibilità con i materiali delle batterie più diffusi.

«La nuova soluzione non solo ritarda il ritiro delle batterie, ma riduce anche lo spreco di risorse e l’inquinamento“, ha aggiunto Gao. Ora il team sta studiano come produrre la molecola su scala industriale in collaborazione con i produttori di batterie interessati a commercializzarla.

Con il “farmaco del litio” batterie più ecologiche e prive di metalli pesanti

Grazie all’iniezione di ioni di litio e del trasportatore i ricercatori ritengono di aver creato le premesse per realizzare batterie con nuovi materiali, più ecologici e privi di metalli pesanti.

La tecnologia attuale si basa invece su sofisticati materiali per elettrodi che includono litio da cui ricavare gli ioni di litio. I materiali carenti di questo metallo sono quindi esclusi dalla progettazione della batteria. La batteria si guasta quando vengono consumati gli ioni di litio attivi. «Il nostro studio – scrivono i ricercatori nell’articolo su Nature – infrange questo limite mediante una strategia di fornitura di ioni di litio a livello di cella. Ciò comporta l’aggiunta esterna di un sale organico di litio in una cella assemblata, che si decompone liberando ioni di litio espellendo i ligandi organici come gas».

Questo processo «non invasivo e rapido preserva l’integrità della cella senza richiedere lo smontaggio». In una prova dimostrativa effettuate su batterie commerciali LiFePO 4 la durata è stata estesa di almeno un ordine di grandezza. «Con ripetute forniture esterne di Li, una cella commerciale grafite|LiFePO 4 ha mostrato una ritenzione di capacità del 96,0% dopo 11.818 cicli».

