La bufala della Porsche “impazzita” nell’autolavaggio: non era elettrica, contrariamente a quanto ssotenuto da quotidiani e siti web. E partono le diffide.

Il caso c’era già stato segnalato da un lettore, Paolo Di Lorenzo, con una mail dal titolo piuttosto pepato: “Come scambiare lampioni per coglioni (ovvero come spacciare una Macan a benzina per una Taycan elettrica)”. Paolo riferiva appunto di un articolo comparso su Il Mattino di Padova, in cui si raccontava dell’accelerazione improvvisa e incontrollata di una Porsche Macan all’interno di un autolavaggio. Spiegando appunto che si trattava di un’auto elettrica, cosa evidentemente falsa, essendo chiaramente l’auto in questione un modello termico della Macan (l’elettrica è appena uscita). Ma non è finita lì, perché c’è chi ha voluto aggiungerci un carico. E cioè il sito Virgilio Motori, che ha ripreso la notizia (falsa, lo ripetiamo) insinuando che tutte le auto elettriche siano una minaccia alla sicurezza: “Ad avviso dei più ferventi contestatori delle BEV, l’accaduto avvalorerebbe la tesi secondo cui l’intera categoria siano un pericolo pubblico“.

Parte la diffida legale di EV Now a Virgilio Motori

Il Video dell’incidente pubblicato sul canale Youtube del Mattino di Padova.

E qui è scattata una reazione di due tipi. C’è chi, come l’ex segretario generale di Motus-e, Dino Marcozzi, l’ha presa con ironia, commentando il tutto nella sua rubrica su Linkedin, L’angolo del buonumore, scrivendo: “Premio malafede a Virgilio Motori. Naturalmente l’auto non era elettrica ma l’importante è avere l’occasione di scrivere: Regalandoci così anche un saggio di capacità grammaticale“. E chi invece l’ha presa molto sul serio. Come Daniele Invernizzi dell’associazione EV NOW, mettendo in rete copia della diffida legale che ha inviato a Virgilio Motori e al giornalista Manuel Magarini . Chiudiamo con il commento del nostro lettore, Paolo Di Lorenzo: “Ma è normale tutto ciò? Appena un’auto prende fuoco è elettrica, se accelera da sola è elettrica (io mi ricordo altro a proposito, tipo un maxi richiamo Toyota). E se c’è crisi nel settore automotive è colpa dell’auto elettrica...”. No, non è normale.

