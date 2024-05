Il duopolio va alla guerra: da Be Charge a Enel X la ricarica vola a 1,06 euro

Il duopolio della ricarica colpisce duro e da oggi, ci segnala Claudio, un kWh acquistato in roaming dall’app Be Charge nelle stazioni DC di Enel X supera la soglia psicologica di un euro. Precisamente 1,06 euro. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Superata la soglia di 1 euro: mi sorprende, ma non troppo “Oggi per curiosità sono andato, tramite l’app BeCharge, a verificare il prezzo di una colonnina vicino a casa, è comoda se diventa necessaria una ricarica veloce.

Con mia sorpresa, ma nemmeno troppa, si è passata tranquillamente la soglia di 1 euro a kW per la ricarica DC.

La colonnina si trova nel comune di Castel Mella a 3 km dall’uscita Brescia Ovest….in zona commerciale ed accanto al Burgher King.

Lascio a voi ogni commento. „ Claudio M.

Ecco il risultato di una concorrenza che non funziona

Risposta- Cosa potremmo ancora commentare? Il duopolio della ricarica, dopo aver spazzato via tutti gli abbonamenti in roaming dei concorrenti di seconda fascia, da A2A in giù, inizia oggi l’ultimo duello. Con Be Charge contro Enel X, o viceversa.

In un regime di concorrenza sana questo tipo di sfide si giocano al ribasso. In Italia, invece, la guerra è al rialzo. Gli utenti? Cornuti e mazziati.

collega lo sconto a un fisso mensile che presupporrebbe frequenti ricariche ultra fast nelle sue stazioni. Peccato però che la rete Ionity sia tutt’altro che capillare e quasi sempre fuori dalle autostrade. Stesso discorso per il network Elli. Per non parlare degli altri circuiti, le cui Ionity abbassa i prezzi , ma secondo lo schema dei Supercharger Teslache presupporrebbe frequenti ricariche ultra fast nelle sue stazioni. Peccato però che la rete Ionity siae quasi sempre fuori dalle autostrade. Stesso discorso per il network Elli. Per non parlare degli altri circuiti, le cui tariffe sono un ginepraio di eccezioni, limiti, se e ma. Chi ci capisce qualcosa è bravo.

Insomma: in meno di un anno il sistema di ricarica è imploso. E andando avanti di questo passo, rischiamo davvero di finire contro un muro, nonostante i generosi incentivi all’acquisto appena lanciati.