Una Peugeot iOn, tra le prime auto elettriche moderne, ancora in circolazione rischia di finire prematuramente fuori strada non per colpa della batteria, ma per l’impossibilità di reperire alcuni componenti elettronici. È la storia che ci racconta Daniele, ma il protagonista è il padre Nanni, dalla Sardegna, che pone la questione della disponibilità dei ricambi per i modelli elettrici più anziani.

In officina da un anno e mezzo dopo 12 anni di buon servizio

La protagonista della vicenda è una Peugeot iOn immatricolata nell’agosto del 2013, utilizzata per anni senza particolari problemi. Ne abbiamo scritto nel 2022 raccontando questa famiglia elettrica. Nonostante l’inevitabile riduzione dell’autonomia dovuta all’età, l’auto ha continuato a svolgere regolarmente il proprio servizio fino a quando non si è fermata, uno stop che l’ha costretta al ricovero in officina.

Daniele spiega: «L’auto è ferma in officina. Il problema è che non si trovano i pezzi di ricambio. Non si può aggiustare la macchina, ma non stiamo parlando di una vettura di trent’anni fa. È un’auto del 2013 e mio padre si aspettava che fosse possibile ripararla, anche pagando il prezzo necessario per i ricambi originali».

La delusione della famiglia nasce soprattutto da questo aspetto: la iOn era ancora perfettamente utilizzabile e il problema non riguarda la batteria di trazione, il componente che più spesso suscita preoccupazioni. «Non è un problema di batteria», sottolinea Daniele. «Si tratta di centraline e altri componenti elettronici che non si trovano più».

Il nodo Mitsubishi sulla componentistica

La spiegazione ricevuta dall’officina sarebbe legata all’origine stessa del modello. La Peugeot iOn, come la Citroën C-Zero, deriva infatti dalla Mitsubishi i-MiEV, uno dei primi modelli elettrici di grande serie. «Pare che praticamente tutta la componentistica sia Mitsubishi e che Mitsubishi non fornisca più questi pezzi né a Citroën né a Peugeot», questo hanno detto a Daniele.

Un punto morto. L’unica proposta: riportare l’auto a casa. La vettura si trova in un’officina di Olbia e, come ci dicono dalla famiglia, l’unica disponibilità manifestata finora sarebbe quella di riconsegnare l’auto al proprietario. «Sono disposti soltanto a riportare la macchina a casa a loro spese», racconta Daniele. Una soluzione che, naturalmente, non risolve il problema principale: rimettere in strada una vettura che fino a poco tempo fa risultava perfettamente funzionante.

La vicenda ha inevitabilmente alimentato dubbi e preoccupazioni anche nei confronti dei modelli più recenti. «Io stesso ho una Peugeot 208 elettrica e questa situazione mi preoccupa molto», dice Daniele. «Se oggi non si riescono a trovare i ricambi per un’auto del 2013, viene spontaneo chiedersi cosa accadrà in futuro ad altri modelli elettrici». Anche se problemi simili si verificano per i modelli termici.

Che fare? Peugeot potrebbe fornire una risposta sul caso segnalato da Daniele. Esistono alternative per reperire le centraline necessarie? È previsto un canale dedicato per i ricambi dei modelli iOn? Quali sono le possibilità concrete per i proprietari che si trovano nella stessa situazione?

Chiediamo ai lettori di raccontarci eventuali esperienze analoghe, con Peugeot iOn, Citroën C-Zero o Mitsubishi i-MiEV. Avete incontrato problemi di reperibilità dei ricambi? Siete riusciti a risolverli attraverso officine specializzate, ricambi rigenerati o altre soluzioni?

Le vostre testimonianze potrebbero essere utili non solo a Daniele e a suo padre, ma anche a molti proprietari delle prime generazioni di auto elettriche che si interrogano sul futuro delle loro vetture. Basta scrivere a info@vaielettrico.it

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