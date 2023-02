Il disprezzo per chi guida elettrico. Ecco che cosa sta nascendo in questo disgraziato Paese, in cui social e media alimentano una campagna senza senso.

Il disprezzo per chi guida elettrico: “Ideologia da malati di mente”

Ci arrivano continuamente segnalazioni di articoli che manipolano la verità per presentare la mobilità elettrica come una congiura di chissà quali poteri forti. E purtroppo molte Case auto e qualche disgraziata lobby del petrolio hanno alimentato questo clima, di cui si raccolgono ora i frutti. Ecco il testo di una mail arrivata in redazione dopo l’articolo in cui riparlavamo dell’invito della Volvo ai concorrenti ad affrettare il passaggio all’elettrico: “Andate voi in elettrico. Ditelo a Volvo. La balla costosissima e inquinante dell’ elettrico a spese nostre. Tutte bugie antiscientifiche solo per un’ideologia di malati di mente”. Firmato: Mauro Mazzoldi da Iseo (Brescia). Noi non ci sogneremmo mai di dare del malato di mente (patologia serissima) a chi la pensa diversamente su temi come questi. Riportiamo il parere di tutti e in cambio riceviamo tantissimi insulti, come quello riportato sopra.

Sul web spuntano come funghi i pentiti dell’elettrico

E poi ci sono le “drammatiche testimonianze” che ultimamente spuntano come funghi sui siti più disparati. Con un unico filo conduttore: il pentimento di chi ha fatto l’errore fatale di passare all’elettrico senza sapere che si sarebbe rovinato. Oltre a trascorrere decine di ore davanti alla colonnina in attesa che l’auto si ricarichi. Tutte confessioni anonime. L’ultima ce la segnala il lettore Antolini sul sito Meteo Web: un tale sostiene che a meno di 0,89 euro/kWh non si riesce a ricaricare. Ha comprato un’elettrica (non si dice quale, naturalmente) senza sapere di tessere flat e di alti modi per spendere molto meno. Chiudiamo il quadro con l’ennesima segnalazione del disprezzo verso chi l’elettrica ce l’ha e vorrebbe ricaricare. Silvio Baroldi ci manda una foto (in alto) del Centro Commerciale Meridiana a Casalecchio di Reno: “Le ricariche Tesla sono occupate da veicoli che vengono lasciati per ore. I soliti cafoni che si giustificano dicendo che, siccome sono quasi sempre libere, sono comodi a parcheggiare lì“. Domanda: chi mai parcheggerebbe davanti alle pompe di benzina di un distributore, impedendo il rifornimento agli automobilisti?