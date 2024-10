Il disastro di Valencia e noi: Guido Baccarini riflette sull’apocalisse di pioggia che ha colpito la Spagna. L’ennesimo avviso che ci fa capire che non c’è più tempo…

di Guido Baccarini

“Qualche riflessione. Amara, sofferta e nello stesso tempo, distaccata, come se non ci toccasse, per essere razionale. A Valencia in 4 ore è caduta la stessa quantità di acqua che piove normalmente in 12 mesi (le precipitazioni annuali sono di 470 mm, ne sono scesi 445), cioè 4 ore su 8.760 annuali. Ossia 1.500 volte superiore alla media. Quello che in statistica si chiama “Cinque Sigma”, un evento talmente estremo da non potere essere accettato, scientificamente e matematicamente, come casuale“.

Il disastro di Valencia e noi: abbiamo rotto il clima e questo è il risultato

“Potete dare la colpa ai ritardi della Protezione civile, all’incuria dei fiumi, alla cementificazione, a tutto quello che volete. Ma una piovosità del 150.000% superiore alla norma ha sì a che fare con l’uomo, ma non nel senso che intendono i negazionisti: nel senso che abbiamo rotto il clima. La libertà di girare con la nostra macchina a gasolio, di avere una vecchia caldaia a gas di 30 anni fa. Di tenere in casa 25° in inverno e 22° in estate, di non aggiustare ma di buttare e ricomprare, ha un prezzo. Paghiamo in modo diretto la bolletta oppure il pieno di benzina un prezzo ancora accettabile, ma a migliaia di km di distanza qualcun altro paga con la vita e con la casa. O il luogo di lavoro. Ieri è toccato a Valencia, oggi tocca a Barcellona, qualche settimana fa hanno pagato Pianoro, Modena e Bologna, settimana scorsa la Toscana e la Liguria, mesi fa e l’anno scorso Ravenna…. Spazzata via una vita di ricordi, quando non è la vita stessa“.

Il costo del non fare niente è molto superiore al costo di fare subito qualcosa

“Qualcuno il conto lo paga e lo pagherà sempre di più: la “libertà” di fare il pieno in 2 minuti è un mutuo con un piano di ammortamento a rate crescenti. Perché pagheremo sempre di più le zucchine, sempre di più le assicurazioni, sempre di più le case, ogni cosa che programmeremo di fare avrà la clausola “salvo disastri”. Dal primo piano in su gli appartamenti aumenteranno di prezzo e il piano terra, tanto ambito un tempo, non lo vorrà più nessuno. A Modena c’è un famoso sito archeologico che risale al periodo pre-Etrusco, dove si usavano delle costruzioni chiamate “Terramare”, palafitte. Corsi e ricorsi, torneranno di moda. “Non ci sono i soldi per cambiare la caldaia”: un giorno dovrai ricomprarla comunque perché sarà stata sommersa. Il costo del non fare niente è molto superiore al costo di fare qualcosa. La matematica, la logica e il buon senso, ma non la politica, dicono che è meglio fare che rimanere fermi ad assistere“.

Vogliamo dar retta ai Porro e ai Cruciani o agli scienziati?

“Chiediamoci se è meglio ascoltare i Porro, i Cruciani, i Greg Garage, i Parodi o il suono dell’acqua che cade e della grandine che spacca le nostre amatissime auto. Mentre si costruiscono a suon di miliardi centri di smistamento migranti, un giorno dovremo affrontare la migrazione di MILIARDI di persone in fuga da siccità o inondazioni. O da tutte e due le manifestazioni estreme, alternate. E magari saremo noi a dovercene andare, perché si coltiverà soltanto in serre (rialzate) e le pere costeranno come i diamanti. Però avremo in garage (rialzato) il nostro V6 a benzina, mentre, con la bava alla bocca, urleremo contro ai burocrati di Bruxelles “Ecofanatici!!”.“Ha stata l’Europa” a distruggere il comparto automobilistico, vero? Nel 2000 in Italia si producevano 1.450.000 autoveicoli (progettati e costruiti in Italia!!). Nel 2012 (la Zoe uscirà l’anno successivo, Tesla nemmeno importava la Model S, la Model 3 è soltanto di 7 anni dopo) la produzione in Italia era scesa a meno di 500.000“.

Il disastro di Valencia e noi: l’orchesta continua a suonare, ma con l’acqua alle caviglie

“Però continuiamo a dire che è colpa dell’Europa, è colpa delle elettriche cinesi, è sempre piovuto in autunno, non puliscono i fiumi, difendiamo i confini. Dalle persone, perchè il fango e la grandine non li fermi e non li fermerai, se non ti metti in testa che abbiamo poco tempo, pochissimo, per rallentare il disastro. Serviranno parecchie generazioni per invertire la direzione. È in gioco non certo la razza umana, ma la civiltà umana, come la intendiamo oggi. È finita, signori. Il Titanic sta affondando ma io sento ancora la musica assordante dell’orchestra che suona imperterrita con l’acqua alle caviglie. Non vi ricorda quando da bambini giocavamo con le automobiline di metallo che facevamo andare nelle piste disegnate sull’asfalto col gesso?“.

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico