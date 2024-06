Il direttore di Quattroruote: io contro l’elettrico? No, ma…

Il direttore di Quattroruote, Gian Luca Pellegrini, ha replicato sul nostro forum al lettore che attaccato la linea del mensile sull’auto elettrica. Riproduciamo qui il suo intervento, in cui precisa il suo punti di vista: la UE, il 2935, la Cina…

Il direttore di Quattroruote: “Guido elettrico da anni, ora una EV9, dopo Audi e BMW”

“Il direttore di Quattroruote, che sarei io, guida auto elettriche da anni. Ed è il felice possessore di una Kia EV9, dopo un’Audi RS e-tron GT e una BMW i3. L’apprezzamento, da esperto quale ritengo di essere, della specifica tecnologia non mi impedisce di ritenere il phase out del 2035 una stupidaggine autolesionista. Confondere il tema tecnico con le implicazioni industriali / competitive / occupazionali /geopolitiche/ energetiche/ infrastrutturali di un cambio di paradigma è la classica generalizzazione di chi ragiona per preconcetti. Quanto alle critiche alle mie affermazioni avanzate dal lettore Narciso, i dati veri sul quadrimestre Eu danno le Bev a +6%, le plugin a +9,3%, le ibride a +21,8, le altre motorizzazioni a +15,6%, i benzina a +0.3% e i diesel a -10,4%. In Francia, citata come preclaro esempio, le Bev fanno +27,7% e le ibride (con e senza spina) +41,3%. Prendere un singolo dato è sempre fuorviante, esattamente come dire che gli italiani amano l’elettriche perché in poche ore sono finiti gli incentivi, dopo sei mesi di vendite a zero. Il che dimostra che soltanto con gli aiuti statali queste macchine trovano un cliente“.

“La UE ha aperto un’autostrada alla Cina, l’economia più aggressiva al mondo”

“Sulla perdita di competitività delle elettriche cinesi dopo i dazi, è un dato ormai acclarato che i costruttori di Pechino abbiano un vantaggio del 30% sui costi industriali (da qui la scelta di molti marchi europei di far costruire le loro Bev là per poi riesportarle qui): se le nuove tariffe doganali, posto che vadano a regime (e non è detto), raggiungeranno l’obbiettivo di indurre i cinesi ad aprire stabilimenti in Europa (cosa che sta già accadendo), quel 30% è destinato a scomparire, facendo aumentare il prezzo delle elettriche. A meno che le Case non decidano di assorbire l’extra costo, magari con l’aiuto di un governo assai sensibile alle richieste dell’automotive locale. Riassumendo: l’Ue decide col Fit for 55 di imporre una tecnologia; poi si rende conto che la catena del valore di tale tecnologia è in mano all’economia più aggressiva al mondo. Quando capisce di aver aperto un’autostrada a un rivale pericoloso e che i marchi nostrani faticano, alza le barriere (come gli Usa, del resto). Siccome i cinesi controllano la filiera dell’elettrico, fattore che sta obbligando tutti gli europei a fare accordi con loro, e sono essenziali per la componentistica del termico, l’inevitabile conseguenza sarà un fenomeno inflattivo che si ripercuoterà sull’intero comparto“.

Il direttore di Quattroruote: “Sentite che cosa dice il capo di Audi Italia…”

“Del resto, i prezzi delle auto sono già saliti in maniera impressionante negli ultimi 5 anni: le ultime decisioni porteranno la mobilità privata a essere un privilegio, elettrico o meno. Quanto alla posizione di Quattroruote, trovo vano argomentare con chi ragiona per pregiudizi. Preferisco riprendere le parole di Fabrizio Longo, il capo di Audi in Italia (cioè un gruppo che sull’elettrico ha fatto l’all-in, anche se oggi sta rivalutando certe scelte): “Tempo fa ho detto che abbiamo probabilmente commesso tutti un errore, quello di aver dato una base ideologica a un ragionamento che sarebbe dovuto essere esclusivamente tecnologico. Va dato atto a Quattroruote e al suo direttore di aver condotto una riflessione di questo tipo in tempi non sospetti e di continuare a farlo. Ritengo sia stato fatto un errore di posizionamento politico e, in generale, narrativo, perché perché abbiamo posto un tema che era di mercato su un piano completamente ideologico”.

Risposta. Lasciamo che siano i lettori a rispondere: in fin dei conti è a loro che si rivolge Pellegrini ed è giusto che siano loro, se ritengono, a replicare.

