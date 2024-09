Il direttore di Quattroruote ci attacca: “Servitori della causa…”

Il direttore di Quattroruote, Gian Luca Pellegrini, ci attacca, accusandoci di fanatismo e tifo da curva. E definendoci “volenterosi servitori della causa“.

L’attacco di Pellegrini è arrivato su LinkedIn (qui). Ed è la replica a un articolo in cui rispondevamo a un lettore che ci chiedeva un commento a un editoriale pubblicato dal direttore di Quattroruote. Ecco quanto scrive Pellegrini: “È del resto probabile che il flop epocale dell’elettrico sia anche dovuto alla mancanza di senso della realtà – sull’onestà intellettuale preferisco sorvolare – dei volenterosi servitori della causa. L’incipit del post come esempio di pregiudizio che assurge a fanatismo. “Quattroruote contro l’elettrico” è una stupidaggine tipica di chi rifugge la complessità ed è costretto – in difficoltà perché gli sponsor stanno defilandosi – a polarizzare, banalizzandola in maniera scolastica, una questione industriale, geopolitica ed energetica alquanto seria. Non si può essere pro o contro una tecnologia: se ne valutano implicazioni, prospettive evolutive e vantaggi per il consumatore. Il tifo da curva, e la stizza scomposta quando le cose non vanno secondo il proprio dogmatismo, sono lo specchio di una società sempre meno capace di pensiero analitico”.

La nostra riposta stupita sugli “sponsor che si stanno defilando” e tutto il resto

Le polemiche tra giornalisti sono sempre di scarso interesse. Se replichiamo è solo perché diversi lettori ci hanno segnalato questo attacco, chiedendocene conto.

Noi non scendiamo sul terreno degli insulti e nell’articolo in questione non abbiamo rivolto alcun attacco a Quattroruote, limitandoci a rispondere a un lettore su un tema dibattuto come il calo di vendite delle vetture elettriche. Chi ci segue sa bene che il tifo da curva e la stizza scomposta non sono nel nostro stile: da sempre pubblichiamo notizie positive e negative con la stessa enfasi. Sia sull’elettrico in generale, sia in particolare su Tesla, che in questo mondo è il marchio più conosciuto e dibattuto. Al punto da ricevere spesso lamentele (alcune pubblicate da poche ore) per un nostro presunto pessimismo eccessivo sulle prospettive del settore.

Tutte le altre accuse e gli altri insulti li rispediamo al mittente, increduli di tanta acrimonia. E reputiamo una grave caduta di stile il passaggio in cui si insinua di nostre presunte difficoltà legate al fatto che “gli sponsor stanno defilandosi“. Di quali sponsor parla? Sarebbe il caso di fare nomi e cognomi, invece di insinuare malignità che non hanno fondamento.

