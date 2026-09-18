Il difetto delle Tesla? “Le ho provate, la guida assistita”

























Il difetto delle Tesla? Secondo Mauro, un lettore interessato ad acquistarne una, è nella guida assistita. Ritenuta da tanti uno dei punti di forza. E qui spiega perché. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Il difetto delle Tesla. “Si stacca e frena…”

“H o finalmente provato Tesla. In particolare Model Y Standard e Model 3 Performance (volevo provare M3 LR RWD ma non c’era per la prova). Pregi: praticamente tutto. Difetti: guida assistita. Ho una Megane e posso scegliere se attivare solo il Cruise Control e, a parte, attivare anche il mantenimento di corsia, cosa che reputo utilissima. Tesla invece include sempre la combinata e, se non rileva le righe, si stacca e frena! Se muovi lo sterzo si stacca e frena. Se metti la freccia e ruoti tu lo sterzo per sorpassare, indovina cosa fa? Si stacca e frena. Per frena intendo che è come se togliessi il piede dall’acceleratore e la modalità one-pedal porta a rallentare fino a fermarsi. Per il sorpasso Tesla devi attendere troppo prima che lo esegua in autonomia. Finisce un pezzo di strada a due corsie, dove inizia a restringersi e Tesla vuole andare al centro della carreggiata. Peccato che gli italiani medi non rispettino i limiti e ti sorpassano in quel frangente. E tu devi toccare lo sterzo, quindi perdi la guida assistita e frena!

“Solo io lo trovo così drammatico?”

Per fare 35km complessivi con le 2 auto avrò premuto il tasto della guida assistita 30 volte! Il paddone centrale, invece, risulta comodo, ci vuole una settimana per capire tutto secondo me, ma è fattibile. Ero molto scettico, ma mi sono ricreduto. Mi concentro solo su questo aspetto della guida autonoma (anche perchè tutto il resto è top). Per le altre cose è pieno di video, di spiegazioni, di tutto ma mai da nessuna parte era emerso questo aspetto. Per ulteriore info, il mio titolare ha una Model S del 2018. Mi conferma che pure lui la usa pochissimo la guida assistita proprio perchè è troppo invasiva . E a volte prende iniziative di inchiodata senza motivo (molto pericolose, vissute da lui in prima persona). Peccato me lo abbia confidato solo ora… Solo io lo trovo così drammatico? Cosa ne pensate? ” . Mauro Testoni

Risposta. Non ci era mai arrivata una critica così dura alla guida assistita delle Tesla. E vorremmo che fosse chi guida queste auto tutti i giorni, da anni, a replicare a Mauro. E magari a spiegargli se c’è qualcosa che non gli è stato spiegato.