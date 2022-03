Il diesel più parco costa come un’elettrica: secondo Quattroruote è la Golf 8, motore 2.0 TDI 150 CV. Con una media di consumo (misurata dal Centro Prove del mensile) di 21,3 km/litro. Fantastico record, per chi vuole acquistare un’auto endotermica, e con grande autonomia. Ma costa quanto una full-electric, come la VW ID.3 Pure Performance con batteria 45 kWh. Ma per il gasolio spendi quasi il doppio e hai costi più elevati di manutenzione, bollo, assicurazione…

Il diesel più parco…/ Conti alla mano, quanto si risparmia

Sono provocatorio, naturalmente. Ci sono certamente valide ragioni, ancora oggi, per acquistare ancora un’auto endotermica. Prima fra tutte l’impossibilità da parte di molti di ricaricare presso la propria abitazione o sul posto di lavoro. In questi casi l’adozione di un’elettrica non è certamente da consigliare. I disagi nell’utilizzo sarebbero troppi. Ma la mia perplessità è: chi percorre 15.000 km l’anno e ha invece la possibilità di ricaricare a casa, per quale motivo fatica a valutare anche un’auto come la ID.3? Che, a parità di prezzo di acquisto (senza incentivi), fa risparmiare 8mila euro in 8 anni... Sarò un fan dell’elettrico, ma non lo capisco. Davvero. Quattroruote non è nuovo a questo tipo di classifiche. Ma trascura le BEV. Lo ha fatto anche quando ha stilato la classifiche delle auto che percorrono più km con 10 euro. Incoronando la Volskwagen Up Eco Move (a metano), con 163,9 km. Ora, con 10 euro, nonostante gli aumenti, si ricaricano in un’elettrica circa 40 kWh di energia, con cui qualsiasi EV percorre facilmente oltre 163 km. E le più efficienti fanno anche il doppio.

Il diesel più parco? Consuma il doppio di un’elettrica

STESSO PREZZO DI ACQUISTO – Le elettriche sono care? Non sempre. La VW ID.3 Pure Performance 45 kWh e la Golf 8 2.0 TDI 150 CV hanno entrambe un prezzo di listino di 34.850 euro. Al momento gli incentivi statali non ci sono, ma a breve (si parla di inizio aprile) dovrebbero tornare ad esserci. E questo porterebbe un’auto come ID.3 a essere estremamente più economica della sua controparte termica.

MA GOLF CONSUMA IL DOPPIO – Nonostante sia l’auto diesel più risparmiosa (e certamente il valore medio di 21,3 km/litro è degno di nota), costa in carburante quasi il doppio della cugina ID.3. Abbiamo preso un prezzo medio del diesel di 2,00 euro e di 0,25 Euro/kWh per l’energia elettrica. E per la ID.3 consideriamo un consumo medio di 5 km/kWh. In 8 anni, con percorrenza di 15.000 km l’anno, Golf costa in carburante 11.260 euro, contro 6.000 euro della ID.3. Per pareggiare, il costo dell’energia elettrica dovrebbe praticamente raddoppiare e portarsi a 0,50 Euro/kWh.

Poi ci sono manutenzione, bollo e assicurazione…

IL BOLLO DI GOLF 15 VOLTE QUELLO DI ID.3 – La ID.3, in quanto full electric, non ha il bollo per i primi 5 anni e poi paga, nella maggior parte delle regioni, il 25% di quanto dovuto sulla base dei kW a libretto. ID.3 ha una potenza dichiarata di 70 kW, nonostante la potenza reale sia pari a 100 kW, disponibili a zero giri. E questo rende le due auto pienamente confrontabili per prestazioni. Perché quindi voler pagare di più?

ASSICURAZIONE – Ognuno qui valuti con la propria compagnia, sulla base dell’appartenenza geografica e della propria categoria di rischio. Ma fino a oggi, quello che succede è che le elettriche godono di polizze di circa un terzo meno care delle sorelle endotermiche. Perché statisticamente soggette, finora, a una più bassa sinistrosità.

MANUTENZIONE? COSTA LA META’ – Anche approfittando dell’acquisto prepagato di pacchetti di manutenzione VW, il costo dei tagliandi di Golf è quasi il doppio. E l’eventuale manutenzione straordinaria è potenzialmente superiore a quella dell’elettrica, in cui i componenti soggetti a usura e necessità di sostituzione sono ridotti al minimo.

L’elettrico non è ancora per tutti, ma per molti sì

Se è vero tutto questo, la gente dovrebbe sgomitare per acquistare un’ID.3 e preferirla a una Golf TDI. Perché allora non è così? Non mi stupisco che non lo sia. Come detto, non consiglierei l’acquisto di ID.3 a chi non saprebbe dove ricaricarla perché la notte è costretto a parcheggiare l’auto in strada. Purtroppo, in questo caso, un’auto endotermica è ancora la scelta inevitabile. Ciò che però continua a lasciarmi perplesso è che la maggior parte di quanti questa possibilità invece l’hanno, nonostante i numeri parlino ormai molto chiaro, non prendano ancora in considerazione la scelta elettrica. Nonostante i numeri parlino ormai molto chiaro. E chi fa 15.000 km all’anno ha generalmente percorrenze giornaliere il cui picco rientra ampiamente negli oltre 200 km di autonomia di un’auto come la ID.3.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —