Il derby elettrico-idrogeno visto da un super-esperto

Il derby elettrico-idrogeno visto da Volkswagen. O meglio: da un super-esperto messo in campo dal gruppo tedesco. Dopo le ripetute esternazioni del grande capo VW, Herbert Diess, contrarioall’utilizzo delle full-cell nell’automotive. E dopo la presa di posizione di 60 scienziati tedeschi che invece criticano la politica pro-elettrico di Angela Merkel.

Il derby vinto da elettrico+rinnovabili, “molto più economico”

Felix Matthes è il Coordinatore delle ricerche sulle politiche energetiche e la protezione del clima all’Istituto di Ecologia Applicata (Öko-Institut) di Berlino. I suoi studi si concentrano su strategie di decarbonizzazione, phase-out dal carbone, sistemi per lo scambio di quote di emissioni e regolazione del mercato dell’energia elettrica. Secondo Matthes, per avere un approvvigionamento energetico a impatto zero sul clima, la chiave è l’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Ed è necessario sviluppare più velocemente e intensamente le aree disponibili per l’energia eolica e solare. Anche dal punto di vista economico, la fonte di energia clima-neutrale meno costosa, dunque, è l’elettricità. Anche l’idrogeno potrà essere un pilastro della transizione energetica, ma ancora a lungo non sarà un’opzione economica, per tre motivi:

le perdite di conversione ,

, i costi di investimento

i costi di trasporto.

Il derby elettrico-idrogeno: nell’auto non c’è gara

“La soluzione migliore? Elettrificare il più possibile, facendo ricorso all’idrogeno laddove necessario“, sostiene Matthes. “Nel settore auto ci vorrebbe il coraggio di assumere una posizione chiara e dare assoluta priorità all’elettrico. Non ha senso spendere troppi soldi per altri esperimenti”, taglia corto. “Mentre, per esempio, nel settore del trasporto pesante la soluzione migliore non è ancora stata identificata e serve organizzare un processo di ricerca. Nell’industria siderurgica e in quella chimica, al contrario, l’idrogeno è indispensabile”. Sempre secondo Matthes, i combustibili sintetici possono essere una soluzione nei settori per cui non ci sono alternative. Come il trasporto aereo e, in parte, quello marittimo, o altre nicchie. Ma non sono opzioni su cui puntare per forniture in larga scala: le tecnologie di conversione sono troppo inefficienti e costose a lungo termine.

“Serve un percorso realistico, non soltanto nell’auto”

Un impegno costante è l’unico modo per ottenere risultati. “Un esempio concreto? Le infrastrutture per la ricarica delle auto elettriche stanno crescendo rapidamente. E nella maggior parte dei casi sono adeguate allo scenario attuale, ma bisogna intensificare ulteriormente gli sforzi per supportare lo sviluppo dell’e-mobility. E questo vale non solo per il settore auto, ma è un concetto che si applica trasversalmente. Anche nel caso delle reti di riscaldamento, sempre per citare un esempio, bisogna fare di più. E in parallelo, si deve estendere l’utilizzo dell’idrogeno nell’industria”. Secondo Matthes veniamo da un sistema caratterizzato da costi di investimento medi e costi di gestione elevati. Che si tratti di automobili, centrali elettriche o acciaierie. Nel prossimo futuro, invece, saranno più rilevanti i costi iniziali. Nell’arco dell’intero ciclo di vita, normalmente una nuova tecnologia consente un risparmio sui costi, come accade per l’auto elettrica.ù

