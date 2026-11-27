Il delta prezzo tra elettriche e ibride? Non lo assorbi mai, secondo questo commento pubblicato in risposta a un nostro articolo sulla scarsa penetrazione delle EV in Italia. Ben lontana dalle quote di mercato che si registrani nel resto d’Europa. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Il delta prezzo? “Lo ammortizzi verso i 13 anni…”

“Il delta prezzo iniziale si assorbe con le manutenzioni?? Scusi sig.Tedeschini, ma lei che macchina ha preso in considerazione? Io ho una MG ZS full hybrid pagata 23.000 euro a settembre 2025. Quando lo scorso anno ho fatto diversi TCO comparativi per scegliere cosa comprare, l’ho fatto anche con alcune bev equivalenti. E, a parte il costo superiore alla ricarica a una colonnina DC (non potendo ricaricare a casa), rispetto ai 20 km che mediamente faccio con un litro, non ho trovato nessuna BEV sotto i 28–30 mila euro. Ovvero tra i 5 e i 7.000 euro di delta. Considerando che i tagliandi vengono dai 220 euro (quello appena fatto a settembre) ai 400 ( la media poco più di 300). Il delta prezzo, sempre ammesso di non far nessuna manutenzione alla bev, lo ammortizzi verso i 13 anni. Anche aggiungendo i 100 euro di bollo che inizierò a pagare dal 4°anno. Insomma, sarei a pareggio quando dovrei cambiar auto. Quando dovrò prender l’auto a mia figlia cercherò accuratamente nella “SPAZZATURA”. In modo da vedere se trovo una bella utilitaria di 2 o 3 anni, magari sotto i 10.000 euro. Ebbene sì, in Italia siamo pezzenti e ci dobbiamo accontentare”. Antonio Gobbo

Dipende da dove ricarichi. E comunque…

Risponde Mauro Tedeschini. Mai detto che la differenza di prezzo tra un’elettrica e un’auto a benzina si ammortizzi con la sola manutenzione. Serve anche un bel risparmio nella ricarica rispetto al pieno di carburante. E se si ricarica a casa la convenienza c’è, bella forte. Ma in Italia neppure chi ha un box con una presa in cui rifornire prende in considerazione l’opzione dell’elettrico. Nonostante ci siano EV che costano 16-17 mila euro, un prezzo non lontano dalle citycar a benzina. C’è una sorta di prevenzione, che va al di là dei calcoli sulla convenienza. E ci tengo a ribadire quel che ho scritto nell’articolo: ho il massimo rispetto di chi compra un’auto usata, per necessità o per scelta. Ma credo che l’elettrico sia il futuro. E quando vedo che la Francia è al 41% di quota e qui siamo lontani dal 10%, beh, qualche domanda me la faccio.