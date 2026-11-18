Il delivery viaggia sempre più a emissioni zero. Lo vediamo anche nelle nostre città, dove Amazon consegna i pacchi in silenzio con furgoni elettrici, così come Brt e Dhl. La rivoluzione delle consegne elettriche sta conquistando anche l’India: l’operatore logistico Delhivery si prepara a introdurre fino a 2mila veicoli elettrici nei prossimi mesi, con l’obiettivo dichiarato di arrivare a 5mila mezzi e costruire una rete logistica sempre più basata sulle batterie. Sono segnali che arrivano da mercati molto diversi tra loro, ma che raccontano la stessa storia: il settore della logistica è già pronto per una transizione completa all’elettrico, ben prima delle scadenze fissate dai legislatori, almeno in Europa. Non a caso, gli stessi operatori chiedono alla politica di accelerare, ritenendo la mobilità elettrica una soluzione già oggi competitiva sotto il profilo operativo ed economico.

L’operatore Delhivery acquisterà i veicoli da Tata Motors, Euler Motors e Montra Electric

Iniziamo dai veicoli commerciali che Delhivery ha deciso di acquistare da Tata Motors, Euler Motors e Montra Electric, tre costruttori con cui ha già sottoscritto specifici protocolli d’intesa. Da Tata Motors, il principale produttore indiano di veicoli commerciali, arriverà l’Intra EV Pickup, un mezzo con portata fino a 1.750 kg. Lungo poco meno di 4,75 metri, è dotato di un motore elettrico da 72 kW e 230 Nm di coppia, capace di spingerlo fino a 80 km/h e di affrontare pendenze del 23%. L’energia è fornita da una batteria LFP da 28,2 kWh, che assicura un’autonomia omologata di 211 km, pari a circa 125-140 km nell’impiego reale.

Euler Motors fornirà invece il Turbo City Plus, un veicolo pensato per la distribuzione urbana con una capacità di carico di una tonnellata. Misura 3,95 metri di lunghezza ed è equipaggiato con un motore da 16 kW e 120 Nm, che consente di raggiungere una velocità massima di 65 km/h. La batteria da 14,7 kWh garantisce un’autonomia dichiarata di 197 km, mentre quella reale si attesta attorno ai 135 km.

Il terzo modello scelto da Delhivery è l’Eviator di Montra Electric, che nella versione base costa 1,644 milioni di rupie, pari a circa 15.900 euro, e può trasportare fino a 1.707 kg. Il veicolo è disponibile con due diverse configurazioni di cassone, entrambe lunghe 3.140 mm e larghe 1.740 mm, ma con altezze differenti. L’Eviator dispone di un motore da 80 kW e 300 Nm di coppia e può essere equipaggiato con batterie da 32, 40 o 50 kWh, sufficienti per percorrenze reali superiori rispettivamente a 140, 170 e 200 km.

Obiettivo 5mila veicoli commerciali entro tre anni

Il piano di introduzione di 1.500-2.000 veicoli elettrici sviluppato in collaborazione con Tata Motors, Euler Motors e Montra Electric rappresenta il primo passo verso l’obiettivo di Delhivery di mettere in servizio quasi 5.000 veicoli commerciali elettrici entro tre anni.

«Ampliare l’elettrificazione della flotta significa trovare soluzioni in grado di soddisfare le diverse esigenze della nostra rete senza compromettere l’efficienza operativa», ha dichiarato Prashant Gazipur, Chief Operating Officer per le operazioni urbane di Delhivery. Attualmente l’operatore ha già convertito all’elettrico circa il 12-13% della propria flotta urbana e punta a portare questa quota a oltre il 50% nei prossimi due o tre anni. Parallelamente, Delhivery sta sperimentando l’installazione di infrastrutture di ricarica presso le proprie sedi, iniziando dall’area di Delhi-NCR (National Capital Region).

L’azienda prevede inoltre di completare la transizione ai veicoli elettrici su tutte le tratte inferiori ai 200 chilometri entro i prossimi quattro-cinque anni. Si traduce in una elettrificazione completa o quasi per le tratte urbane entro il 2030. Insomma consegnare i pacchi nelle città si può fare anche solo in elettrico.

LEGGI anche: A Rimini l’hotel elettrico con fotovoltaico e colonnine per far ricaricare gli ospiti e guarda il VIDEO