Il degrado della batteria: ecco che cosa spaventa di più chi acquista un’auto elettrica usata. E c’è un problema di base: più della metà dei potenziali acquirenti non sa che è possibile verificarlo attraverso un test specifico. È quanto emerge da un’indagine condotta da Aviloo tra Europa e Stati Uniti su centinaia di consumatori e operatori del settore.

EV di seconda mano: quanto conta il degrado della batteria

Secondo lo studio, il 50,7% dei potenziali clienti elettrici intervistati non era a conoscenza della possibilità di sottoporre la batteria di un’auto usata a un test per valutarne lo stato di salute e la durata residua. Un dato significativo, considerando che il 43,5% di essi aveva già posseduto o guidato un’auto elettrica o un’ibrida plug-in.

Una volta spiegata la disponibilità di questi controlli, però, le priorità cambiano. Alla domanda sull’importanza dei diversi aspetti legati all’acquisto di un’elettrica usata, i partecipanti hanno assegnato 4,4 punti su 5 sia alla certificazione dello stato di salute della batteria sia alla garanzia. Sono i due elementi considerati più rilevanti.

Il dato suggerisce che il problema non è soltanto la fiducia nella tecnologia. Ma soprattutto la possibilità di disporre di informazioni verificabili sulle condizioni dell’auto che si sta acquistando.

Il ruolo della giusta informazione

Il sondaggio evidenzia anche una distanza tra ciò che fanno gli operatori e quello che sanno i clienti. Il 48,1% delle aziende intervistate che commercializzano veicoli elettrici usati dichiara infatti che almeno il 75% delle vetture vendute è già accompagnato da un certificato relativo alla batteria.

Per concessionari, società di leasing e operatori delle aste, quindi, la certificazione non è necessariamente una novità. Anzi, viene considerata uno strumento utile per aumentare la fiducia degli acquirenti e velocizzare la vendita delle vetture.

Resta però da capire quanto questa pratica sia poi effettivamente diffusa e riconoscibile per chi compra. Un certificato può fare la differenza soltanto se il cliente sa cosa rappresenta, quali informazioni contiene e soprattutto come interpretarle.

Il degrado della batteria: timore pratico, non ideologico

Un altro risultato interessante emerso dallo studio Aviloo riguarda la natura delle preoccupazioni degli acquirenti. Non è tanto una questione di contrarietà all’elettrificazione (l’avversione verso la tecnologia green ottiene appena 1,9 punti su 5). Quanto appunto l’incertezza sullo stato di salute della batteria e i conseguenti, possibili, costi di riparazione o sostituzione.

È una preoccupazione comprensibile. Nel mercato dell’usato, l’acquirente deve valutare non soltanto il prezzo iniziale, ma anche il rischio di dover affrontare spese importante in seguito. E nel caso di un’auto elettrica, la batteria rappresenta uno degli elementi economicamente più rilevanti.L’esitazione degli acquirenti è quindi soprattutto di natura pratica, non ideologica.

Più trasparenza e garanzie sul degrado della batteria

Aviloo, azienda austriaca specializzata nella diagnostica delle batterie, ha sottolineato l’importanza di sondaggi. Sondaggi che riguardano direttamente le prospettive dell’usato elettrico. Con l’aumento delle vetture a batteria che entrano nel mercato di seconda mano, infatti, la possibilità di distinguere un esemplare in buone condizioni da uno con un degrado significativo diventa fondamentale per costruire un mercato più maturo.

Non basta proporre auto elettriche usate a prezzi più accessibili rispetto al nuovo. Occorre mettere gli acquirenti nelle condizioni di conoscere ciò che stanno comprando, attraverso diagnosi indipendenti, certificazioni comprensibili e informazioni trasparenti sulla garanzia.