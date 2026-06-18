Il debutto di Wayla: da Milano a Orio al Serio in van pooling elettrico







Debutta il primo servizio di van pooling elettrico tra Milano e l’Aeroporto di Milano Bergamo Orio al Serio. La startup Wayla, fondata nel 2024, amplia la propria rete con una soluzione che punta a ridurre traffico ed emissioni, offrendo un collegamento diretto, prenotabile via app e con tariffa nota in anticipo. Nella fase iniziale il servizio sarà attivo nelle ore serali e notturne, quando la domanda aeroportuale è particolarmente elevata e le alternative di trasporto sono spesso più costose o meno comode.

Un minibus elettrico “porta a porta” per l’aeroporto

La mobilità condivisa prova a conquistare anche il segmento dei trasferimenti aeroportuali. Wayla, startup milanese nata nel 2024, ha annunciato l’avvio di un nuovo servizio di van pooling elettrico da e per l’Aeroporto di Milano Bergamo Orio al Serio, uno degli scali con il maggiore traffico passeggeri del Nord Italia.

L’idea è quella di combinare i vantaggi del trasporto porta a porta con quelli della condivisione del viaggio: l’algoritmo raggruppa gli utenti che si muovono nella stessa zona, ottimizzando il percorso e aumentando il tasso di riempimento dei veicoli.

Un modello già diffuso all’estero arriva in Italia

Il van pooling urbano on-demand è una formula già sperimentata in diverse città internazionali, ma ancora poco diffusa nel nostro Paese. Wayla l’ha introdotta a Milano il 31 ottobre 2024 e successivamente ha esteso il servizio anche a Monza e Brianza nel giugno 2025.

Con il nuovo collegamento aeroportuale la startup amplia il proprio raggio d’azione, proponendo una soluzione che vuole essere complementare ai servizi pubblici esistenti, senza sostituirli ma offrendo un’alternativa per chi cerca un viaggio diretto e senza cambi.

Per chi parte o arriva in aereo, la prenotazione avviene interamente tramite app: prezzo definito prima della corsa, pagamento digitale e gestione della prenotazione in un’unica piattaforma.

Partenza nelle ore serali, poi l’estensione del servizio

Nella fase iniziale il collegamento sarà disponibile tra le 18 e le 3 di notte, una fascia oraria nella quale molti voli low cost concentrano partenze e arrivi e dove il trasporto pubblico può risultare meno frequente.

Secondo Carlo Bettini, CEO e cofondatore di Wayla, l’obiettivo è offrire un servizio “elettrico, digitale e integrato” capace di semplificare gli spostamenti verso uno degli aeroporti più utilizzati della Lombardia.

Anche SACBO, la società che gestisce l’Aeroporto di Milano Bergamo, sottolinea l’interesse per soluzioni innovative che possano migliorare i collegamenti con il territorio e rendere più agevole l’esperienza dei passeggeri.

Una sfida per ridurre il traffico

Il progetto rappresenta un esempio di come elettrificazione e mobilità condivisa possano procedere insieme. Un veicolo con più passeggeri permette infatti di diminuire il numero di auto private dirette allo scalo, con possibili benefici in termini di congestione e di emissioni locali.

Se l’esperimento avrà successo, potrebbe aprire la strada a nuovi collegamenti aeroportuali basati sul van pooling elettrico, affiancando treni, autobus e taxi in un sistema di mobilità sempre più integrato.