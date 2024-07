Il Cybertruck Tour riparte dal Bolzano

Il Cybertruck Tour riparte da Bolzano: nelle varie tappe si potrà provare non solo il nuovo pick-up, ma anche il resto della gamma Tesla. Ecco tutte le date.

Il tour prenderà il via il 24 luglio a Bolzano, presso il centro commerciale Twenty, dove da poco è stata inaugurata una stazione Supercharger. Secondo i sondaggi svolti da Tesla, questa location era risultata la più richiesta in Italia. Ecco tutte le date:

I dettagli dell’evento e le prenotazioni sono disponibili sulladi Tesla. Il pubblico avrà l’opportunità di vedere da vicino il design rivoluzionario del Cybertruck, ma ancheil resto della gamma Tesla, conEntrambi disponibili a un tasso d’interesse promozionaleper chi ordina entro la fine di luglio e ritira entro il. Accanto alle due Tesla più vendute, saranno disponibili per i test drive anche i due modelli più potenti e costosi,Questo tour estivo è il secondo realizzato da Tesla in Italia per far conoscere il Cybertruck e gli altri modelli della gamma.era iniziatoin occasione del, con un notevole successo di pubblico, per poi estendersi ad altre location.