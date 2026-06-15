





Il costo di pareggio dell’elettrico con benzina e diesel? Li pubblica l’Osservatorio di prezzi di ricarica pubblicato da Adiconsum e TariffEV.

Il costo di pareggio sempre più favorevole alle EV

Il confronto è stato fatto prendendo a riferimento i prezzi medi dei carburanti della Regione Lazio, aggiornati al 10 giugno. Con il gasolio (Self) a 2,015 euro/litro e la benzina (Self) a 1.902. Con consumo medio di auto a diesel 20 km/litro e a benzina di 18 km/l. Il risultato è quello che vedete nella tabella qui sopra, con risultati decisamente rassicuranti per chi guida elettrico. E ben lontani dai dati forniti pochi giorni fa dall’Unem, l’ex Unione Petrolifera. Secondo l’Osservatorio, solo a 0,775 euro al kWh diventa conveniente il gasolio, mentre per la benzina si sale a 0,813. Ancora più basso il punto di pareggio se si viaggia in autostrada, rispettivamente 0,504 e 0,528 euro/kWh. Non c’è gara poi se c’è possibilità di ricaricare a casa a 0,25 €/kWh. Spendendo solo 3,25 euro/100 km contro i circa 10,25 euro dei carburanti: risparmio di circa il circa 70 %.

Alla colonnine prezzi stabili o in leggero calo

Quanto ai prezzi di ricarica di maggio, come si diceva, l’Osservatorio rileva cifre medie complessive sostanzialmente stabili. Con una diminuzione di 1 centesimo del prezzo medio (che avendo 439 tariffe vuol dire un dato significativo) delle DC e HPC. Questo grazie anche alle numerose promozioni. Nonostante il conflitto in Medio Oriente fosse ancora in corso. “Le tariffe della ricarica elettrica continuano a non risentire in modo significativo degli eventi geopolitici“, si legge nel commento alle statistiche. “Confermando, comunque, la maggiore convenienza della mobilità elettrica rispetto a quella tradizionale. Si registrano inoltre i ritorni sul mercato italiano di alcuni operatori (EMSP) che erano precedentemente usciti. Questa mobilità del mercato non favorisce il consumatore meno attento, che deve porre sempre la sua attenzione se vuole risparmiare”.