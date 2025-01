Il costo della ricarica? Qui in Portogallo 0,60 al massimo

Il costo della ricarica? Raramente arriva a 0,60, in autostrada, fuori parte da 0,30. Andrea scrive dal Portogallo, con un bilancio del primo anno in elettrico. Molto positivo per il giudizio sia sull’auto, sia sul costo delle colonnine.

Soddisfatto della Kia e-Niro, il consumo medio 14,2 kWh/100 km

“Innanzitutto complimenti per il lavoro svolto. È grazie a voi che, a dicembre ’23, ho deciso di comprare una Kia Niro EV a km zero, giàimmatricolata. Vivendo in Portogallo, l’ho presa a Livorno e poi com calma, visto che era la prima volta che guidavo una EV, sono tornato indietro per i 2.400 km, con abbonamento Ionity. Ora, dopo 12 mesi e 12.000 km, posso trarre le prime conclusioni. Davvero un ottima macchina, spaziosa, silenziosa, certo com un motore parco in termini di cavalli, ma al giorno d’oggi chi há bisogno di sfrecciare in autostrada? Mi sono innamorato del Ipedal, che uso praticamente sempre… Mi há cambiato la visione delle code per traffico. I consumi mi hanno piacevolmente sorpreso. Ho una media di 14.2 kWh-100km. Devo dire che guido soprattutto in città e che a lisbona le temperature sono ottimali per una elettrica“.

Il costo della ricarica? Nelle colonnine in AC va da 0,30 a 0,50 e nelle DC…

“Le infrastrutture in Portogallo sono molto avanti rispetto all’italia, soprattutto nelle città e centri urbani. Personalmente carico al lavoro (per il momento grátis, quasi sempre 20-80% in AC a 11kW) e devo dire che è una soluzione comodissima. Poi vicino casa ho (come da foto in alto) un parcheggio con 6 caricatori DC-AC. Le ricariche, sia con carta dei vari gestori sia com KIA card, vanno dai 0,30 ai 0.50 in città, raramente arrivano a 0,60 in autostrada (ovviamente DC). La macchina è molto interessante, almeno per me, sotto l’aspetto technologico, con pompa di calore e driving assistance di buon livello. Insomma sono super contento e mi pento di non aver fatto prima il passaggio all’elettrico… Anche se la Niro precedente non mi piaceva esteticamente“. Andrea Tassoni

Risposta. E poi ti chiedi perché in Italia l’elettrico non decolla…Dall’estero ci arrivano continuamente conferma di ricariche che costano dal 50 al 100% in meno, cambiando completamente le regole del gioco. C’è chi ha il nucleare (Francia in primis), chi (come il Portogallo) ha un’importante produzione da rinnovabili. Noi invece continuiamo a dire no a tutto, baloccandoci su improbabili tecnolgie futuribili. E i risultati sono questi.

