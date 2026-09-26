

















Il costo della revisione? L’ennesima beffa: è identico a quello delle auto termiche, ma qui i controlli sono molti meno. È lo sfogo di un lettore, Enrico. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Il costo della revisione? “Ti offrono buoni-benzina…”

“Buongiorno a tutta la redazione. Vi scrivo per segnalarVi ( e sfogarmi!) quella che personalmente ritengo l’ennesima beffa nei confronti delle Bev: la revisione quadri/biennale. Non discuto il concetto di revisione in sé. Ma trovo profondamente ingiusto che un’attività che richiede circa la metà del tempo e il non utilizzo di specifiche apparecchiature (vedi tutti quello che riguarda le emissioni) costi come per le auto con un motore termico di qualsiasi tipo. Controllare luci e freni è differente da controllare luci, freni ed emissioni di scarico, come tempi e lavorazione. Paradossalmente qui a Roma, data la concorrenza, c’è la seconda beffa. Praticamente tutti i centri revisione, non potendo scontare la tariffa ufficiale, offrono solitamente 10 o 20 euro di buoni benzina… Due auto=40 euro di buoni benzina inutilizzabili, da regalare a parenti e amici! Buon lavoro”. Enrico Li Volsi

Il controllo è più rapido, ma la spesa è identica

Risposta. È un tema di cui siamo occupati più volte. Chi le revisioni le fa ci ha raccontato che “ogni tanto passa qualcuno convinto di non dover sottoporre a revisione il veicolo. Allora gli si spiega come funziona, ovvero che deve comunque sottoporre l’auto ai controlli e pagare uguale. Sono un po’ contrariati, ma questa è la legge“. Quanto al tipo di controlli, il titolare di un’officina ci ha spiegato che “dal punto di vista pratico, tra la sessantina di controlli previsti tra prove strumentali e visive, viene meno uno dei test più importanti. Il controllo dei gas di scarico e delle emissioni inquinanti ovviamente si bypassa. Un motore elettrico, non produce emissioni. Bisogna prestare però più attenzione ai cablaggi elettrici. Devono essere a posto, perché con le elettriche c’è sempre il problema degli alti voltaggi: Le auto non devono essere pericolose sia per chi le guida, sia per chi ci fa la manutenzione”. La somma finale dei lavori resta comunque ben più contenuta rispetto alle termiche. Ma non il prezzo, come fa notare giustamente Enrico.