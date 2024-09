Il controcanto di ANIE: la transizione green creerà lavoro

E’ possibile (ma tutto ancora da dimostrare) che la transizione green “bruci” occupazione. Tuttavia, se anche così fosse, ne può creare altrettanta nel settore dell’elettronica e dell’elettrotecnica. Anzi, li sta già creando, sostiene l’ANIE Confindustria.

Il settore è in buona salute con la domanda di lavoro in crescita, in termine di numeri, di competenze e di impiego di nuove tecnologie e trainata «dalle transizioni green e digitale».

Queste le cifre: Circa 47 mila le assunzioni nel 2023, con una crescita del 3,9% sul 2022 e un contributo del 6,6% sul totale delle assunzioni nell’industria manifatturiera nazionale. Le posizioni richieste sono aumentate di 7 mila unità (+7%) rispetto all’ultimo anno pre pandemia.

Caccia grossa agli ingegneri: mancano nel 73% dei casi

A fare la differenza sulla domanda di lavoro è la struttura imprenditoriale. Sono le aziende con più di 50 dipendenti le più dinamiche, registrando un incremento annuo nelle assunzioni programmate del 9,4%. Maggiori difficoltà delle micro imprese che registrano una flessione sui livelli del 2022 del 10,5%.

Un limite è la richiesta di “alta” formazione: laurea o istruzione tecnica superiore (ITS) (32,9% dei candidati all’assunzione), livello di istruzione secondaria (61,2%, di cui diploma 35,6% e qualifica di formazione/diploma professionale 25,7%).

In un caso su due le imprese denunciano difficoltà nel reperire nuovo personale e personale qualificato. Mancano nel 58% dei casi profili adeguati (contro 37,1% nel triennio prepandemico 2017-2019).

L’insufficienza di candidati tocca addirittura il 73,6% per i laureati, soprattutto con lauree in ingegneria industriale, elettronica e dell’informazione (71,3%), mentre è pari al 59,4% per i candidati con formazione di livello secondario.

Serviranno 22.500 nuovi occupati

Secondo le previsioni di Unioncamere, tra il 2024 e il 2028 le imprese elettrotecniche ed elettroniche italiane esprimeranno un fabbisogno di circa 22.500 nuovi occupati, portando lo stock occupazionale a fine periodo a circa 230 mila unità. Le competenze specifiche legate alle transizioni green e digital saranno sempre più strategiche.

«L’accelerazione tecnologica è esponenziale e le competenze ne sono un fattore strategico – ha dichiarato Renato Martire, Vicepresidente ANIE con delega Innovazione ed Education -. il divario tra le necessità delle imprese e la disponibilità effettiva di competenze sul mercato del lavoro è in progressivo peggioramento. Colmare questo gap sarà la sfida cruciale nei prossimi anni».

