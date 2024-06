Il condomino “furbetto” ricarica la sua plug-in a sbafo. E’ normale?

Un condomino “furbetto” ricarica la sua plug-in a sbafo e i consumi elettrici condominiali sono raddoppiati in pochi mesi. Per di più utilizza sistemi di ricarica “fai da te”, in barba alle norme di sicurezza. E’ normale, chiede Marco? Inviate domande e osservazioni a info@vaielettrico.it.

E spesso salta la luce, si ferma la pompa a immersione e l’autorimessa si allaga

“S “S ono proprietario di un box in un supercondominio.

Purtroppo i box non sono collegati agli appartamenti, ma c’è giusto un contatore da 3 kW che gestisce il cancello, le luci di emergenza e la corrente nei singoli box (dove sono presenti in ognuno un interruttore per la luce ed una presa).

Nel 2023, ma ce ne siamo resi conto a febbraio 2024 durante l’assemblea, vi è stato un incremento esorbitante dei costi di elettricità, passando da circa 1.200€ a 2.750€ all’anno.

Vi è un solo condomino che ha una macchina da ricaricare, nello specifico una plug in. Tale signore è stato visto caricare l’auto ma nessuno gli ha detto nulla.

Ora è venuto fuori il problema, anche perché continua a saltare la luce da qualche mese a questa parte, facendo sì che la pompa a immersione che serve per non fare allagare i box sia regolarmente spenta.

È normale che la collettività debba pagare la ricarica ad un condomino (che tra l’altro va in giro con una macchina da 50-60k e che potrebbe tranquillamente pagarsi le ricariche), oltre al disagio di aver avuto i box allagati 3-4 volte nell’ultimo periodo per colpa sua? „ Marco P.

Le due facce di un abuso: oltre al danno economico, un grave rischio per il condominio. Fermatelo

Risposta- Trovo sorprendente la sua domanda. Sarebbe come chiederci se troviamo normale rubare in un grande magazzino. E’ un furto e basta.

Ma non solo. Una ricarica del genere, fatta, come sembra di capire, senza un impianto dedicato e senza un’adeguato dimensionamento dei collegamenti elettrici, espone il condominio a una concreto rischio di incendio.

Tutto questo vale per la ricarica di un’auto elettrica, ma anche per chi utilizza il proprio box auto per ospitare un congelatore, una stufetta elettrica o qualsiasi altro strumento energivoro.

Ricaricare l’auto a batteria nel proprio box è un diritto, a condizione che siano rispettate alcune regole disciplinate per legge.

Da un lato, l’impianto deve essere a norma, dedicato esclusivamente alla ricarica (una wallbox o una presa industriale) e installato da un professionista che lo certifichi.

Dall’altro l’energia prelevata non può provenire dal contatore condominiale, pagata da tutti, ma da un contatore intestato all’utilizzatore. Può essere quello domestico, se è possibile il collegamento diretto, o un nuovo Pod con un nuovo contratto per “usi diversi”. Il tutto ufficialmente comunicato all’assemblea condominiale e all’amministratore.

Siete vittima di un grave abuso. Fermate il condomino “furbetto”.

