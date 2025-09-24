Il condominio mi obbliga a rifare l’impianto di ricarica per la mia auto ibrida plug-in, con un costo importante: ne vale la pena? È la domanda di Marco, un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Il condominio mi obbliga, ma la spesa è alta: val la pena per la mia plug-in ?

“S ono in condominio sottoposto a CPI, e anni fa ho fatto mettere una ricarica per l’automobile, una Kia Niro plug-in. Tra la presa (shuko industriale, se ricordo) e l’automobile c’è un cavo di ricarica ben dimensionato. Tra la presa e il contatore il cavo invece è il solito da 2mm^. Ho inserito una scatola di ricarica programmabile e ricarico solo di notte, con basso assorbimento. Ora il condomino mi impone di rifare l’impianto con wallbox, cavo da 4 mm^ e dispositivo di sgancio al contatore, come da circolare dei VVF e altre disposizioni. Ho chiesto un preventivo e solo per il progetto (non l’intero impianto, che potrebbe fare successivamente) l’ingegnere mi chiede almeno 1.000 euro. Tutto sommato il tutto non costerà meno di 4/5.000 euro. Secondo voi vale la pena tenere la plug-in per il risparmio? Solo con questo nuovo impianto, secondo me, mi brucerei tutto il risparmio degli anni dall’acquisto dell’auto (cioè 5) “ . Marco Ferrari, San Donato Milanese

Proviamo a fare due conti (della serva)…