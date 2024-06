Il condominio mi caccia dal box /2 Se questo è un amministratore…

“G “G razie per aver pubblicato il mio quesito. Vi allego la risposta dell’ amministratore:

“Buongiorno le preciso che un articolo inviato in questo modo, estrapolato da internet (dove tutti sono esperti !!), non ha alcun senso, considerato che il garage in oggetto ha il Cpi non per le macchine elettriche. Inoltre nel garage in oggetto (dove evidentemente lei ricarica la macchina) non esiste la walbox. Forse un parere un pochino più tecnico sarebbe opportuno. Inoltre ricaricare la propria macchina a spese degli altri lo ritengo una cosa inopportuna e mi taccio”.

Il condominio è situato a Roma. Il garage condominiale è stato recentemente ristrutturato e messo a norma da un punto di vista elettrico. Le allego anche la relazione di un ingegnere che è stato interpellato per dare la sua opinione in merito!„ John Charles P. Ma “il Cpi per auto elettriche” non esiste. Lo dicono i Vigili del Fuoco

Risposta- Un amministratore di condominio che le risponde in questi termini dimostra a nostro giudizio la sua inadeguatezza. Il caso meriterebbe l’intervento di una rappresentanza di categoria, per esempio l’ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari).

Come abbiamo già scritto, non esiste nel nostro ordinamento una sola norma che autorizzi l’assemblea condominiale a vietare l’utilizzo di un box, o di un qualsiasi locale, regolarmente affittato per le finalità previste dal contratto. E parcheggiare un’auto nel proprio box è esattamente la finalità di questa tipologia di immobile. Questo risulta anche dalla perizia dell’ingegnere allegata alla nuova mail inviataci da John.

Se parliamo di ricarica, invece…

Tutt’altro discorso riguarda la ricarica, che presenta due tipi di problemi.

Il primo, ovvio, è economico. Il consumo elettrico aggiuntivo deve essere ad esclusivo carico del titolare del box. Quindi quantificato con un contatore e pagato con un contratto diversi da quello comune condominiale.

Il secondo riguarda la sicurezza. Sia del caricatore, sia dell’impianto a monte. Entrambi devono rispettare norme tecniche fissate dalla legge e dalle direttive dei Vigili del Fuoco. Le linee guida dei Vigli del Fuoco (Circolare 2/2018) dice testualmente: “Non risulta che i veicoli elettrici presentino un livello di rischio di incendio e/o esplosione maggiore rispetto ai veicoli tradizionali; inoltre le stazioni di ricarica delle batterie dei veicoli elettrici, allo stato attuale, risultano presentare rischi di natura puramente elettrica“… Pertanto “le infrastrutture di ricarica non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi…“

In sostanza l’impianto di ricarica deve rispettare le regole generali di qualsiasi altro impianto elettrico. Deve semplicemente essere progettato e installato da soggetti accreditati e da essi certificato.

Riguardo ai consumi, il titolare del Box deve sottoscrivere un contratto di fornitura e installare un contatore (Pod) individuale ad esso collegato. A quel punto nessuna assemblea di condominio e nessun amministratore potrà impedire a chicchessia di ricaricare l’auto nel proprio box.

