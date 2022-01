Il condominio che produce energia (e ricarica l’auto in sharing)

Il condominio che auto-produce l’energia che consuma (anche per ricaricare l’auto): non è il futuro, è il presente. Lo dimostra una sperimentazione in Emilia.

Il condominio…/ Un progetto pilota a Scandiano, con Regione, Enel X, Enea, Acer

Sta dando i primi risultati la sperimentazione di Self User. Un progetto diautoproduzione e autoconsumo energetico che si sta testando a Scandiano (Reggio Emilia). Il condominio è composto da 48 appartamenti, 20 privati e 28 comunali gestiti da Acer, ed è uno dei primi esempi concreti italiani di Comunità energetica. Il progetto è coordinato da Art-ER, cofinanziato da Regione Emilia Romagna ed Enel X, in partnership con Università di Bologna, Enea e Acer. Grazie all’attuale normativa è possibile realizzare un impianto fotovoltaico condominiale e permettere a tutti i condomini di usufruirne. Sfruttando uno spazio condiviso e fino ad oggi quasi inutilizzabile. Il programma prevede un impianto fotovoltaico di 10 kWp per ciascun corpo scala, per un totale di 60 kWp e circa 70.000 kWh/anno complessivi. Si punta ad offrire anche servizi di mobilità e ricarica condivisa. Aumenterebbe del 15-20% il consumo del condominio e la soluzione si può implementare in situazioni già esistenti e in equilibrio. Sovradimensionando del 10% impianto fotovoltaico e accumulo.

Autoconsumo di 62.300 kWh all’anno (-60% dalla rete)

Sul sito di Self User ci sono il riepilogo dei lavori portati avanti finora e le stime future. Utilizzando i valori di consumo reali del condominio e simulando l’attività dell’impianto fotovoltaico e di accumulo che saranno presto realizzati. Si stima un autoconsumo di 62.300 kWh all’anno che garantiscono l’abbattimento di circa 30 tonnellate di CO2 emessa. Si prevede una riduzione di oltre il 60% dei consumi di energia elettrica da rete, con evidenti vantaggi in termini di risparmio per i condomini. Un secondo documento pubblicato è basato sull’analisi delle caratteristiche dei profili di carico monitorati durante il progetto e il loro andamento settimanale e stagionale. Con la distribuzione dei consumi per i diversi utenti residenziali, nonché il confronto con dati disponibili in letteratura. Infine il terzo documento è una simulazione del carico aggiuntivo che si avrebbe sostituendo l’impianto a metano – con uno in pompa di calore ad aria. E l’implementazione del servizio di mobilità elettrica in sharing condominiale.

