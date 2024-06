Il condominio “caccia” dal box la mia 500e. Può farlo?

Il condominio diffida un lettore dall’utilizzare il box in affitto per ricoverare la sua 500 elettrica. Questo per presunti motivi di sicurezza. Può farlo, ci chiede? Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

“Sono un possessore di una 500 elettrica. Ho preso un affitto un box. Il condominio nella sua ultima riunione ha diffidato il proprietario del box e me di non parcheggiare la mia auto nel box per problemi di sicurezza. È vero? Lo possono fare? Che cosa posso fare?„ John Pinna

E’ vittima di un abuso: ignori la diffida e stia tranquillo

Risposta-Lei, John, è vittima di un grave abuso. Non esiste una norma di sicurezza che autorizzi l’assemblea condominiale a decidere se consentirle o meno di ricoverare la sua auto elettrica nel box.

Non solo: lei avrebbe anche il diritto di ricaricarla, in questo caso però rispettando le prescrizioni di legge e le disposizioni dei Vigili del Fuoco, se il condominio è soggetto alla certificazione previsione incendi (CPI).

Può leggere in proposito questo articolo Wallbox in condominio/Questi i vostri diritti: fateli valere oppure consultare la guida appena pubblicata sul sito dell’associazione MOTUS-E e realizzata in collaborazione con ANACI, l’associazione che rappresenta gli amministratori condominiali.

Il nostro consiglio? Ignorare la diffida e continuare ad utilizzare tranquillamente il suo box. Nessuno potrà impedirglielo ricorrendo a vie legali. E ogni altra azione nei suoi confronti sarà un atto di violenza privata di cui il responsabile dovrà rispondere.

