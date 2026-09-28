

















Acquistare un’auto elettrica non significa soltanto scegliere un nuovo veicolo, ma abbracciare uno stile di vita e una filosofia di mobilità del tutto inedita. In questa transizione, il concessionario smette di essere un semplice punto vendita e diventa un fondamentale hub di consulenza, formazione e cultura automobilistica. La categoria “Il concessionario più elettrico” dei Vaielettrico Awards premia le realtà della distribuzione che hanno avuto il coraggio di investire sul personale, sull’informazione trasparente e su showroom interamente dedicati alle zero emissioni.

Di seguito vi presentiamo tutti i progetti candidati, espressione delle iniziative che stanno accompagnando la transizione elettrica nel settore della distribuzione automobilistica.

Voltera, Il concessionario più elettrico

Voltera ha sviluppato un modello di concessionaria interamente dedicato alla mobilità elettrica a due ruote, integrando vendita, assistenza e community. Partner ufficiale NIU Technologies a Milano, dispone di due flagship store, un’officina interna e un parco demo per provare i veicoli prima dell’acquisto. Nel 2025 dichiara oltre 500 scooter elettrici venduti, pari al 27% del mercato NIU italiano, con fatturato interamente legato all’elettrico. I riconoscimenti Best Dealer NIU 2024 e 2025 valorizzano un percorso che punta a rendere lo scooter elettrico una scelta semplice e accessibile, accompagnando il cliente dalla consulenza all’utilizzo quotidiano.

Greenergy Forum di De Stefani Group S.p.A.

De Stefani Group ha organizzato, insieme all’associazione Greenergy, il Greenergy Forum 2026, tenutosi a Ravenna il 23 e 24 maggio. L’evento ha promosso una cultura della transizione energetica e della mobilità elettrica basata su dati scientifici, tecnologie reali e confronto tra esperti. Il programma ha integrato sessioni divulgative, tavole rotonde, test drive e networking. Con il talk “L’auto elettrica in Italia. Quali scenari?”, Stefano Brandini ha contribuito al dibattito sul futuro del settore. Il progetto valorizza il ruolo del concessionario come promotore di informazione e conoscenza, oltre che come punto vendita.



I progetti in nomination mostrano come la rete distributiva stia trasformando la vendita di veicoli in un’attività di consulenza e divulgazione sul territorio. Dalla creazione di punti vendita interamente dedicati alla mobilità a zero emissioni, all’organizzazione di forum di confronto basati su dati scientifici, i concessionari si candidano a diventare veri e propri punti di riferimento per guidare gli automobilisti nel percorso di transizione.

Spetta ora alla giuria esaminare le candidature in base ai parametri stabiliti dal regolamento. Partecipate alla scelta esprimendo il vostro voto sulla piattaforma per assegnare il Community Award di Vaielettrico.

I vincitori saranno proclamati il 14 ottobre 2026 a Milano, presso l’Auditorium San Fedele.