Il computer di bordo è affidabile? Nel mio caso

Il computer di bordo quanto è affidabile? Massimo racconta le perplessità sorte dopo un viaggio con la sua Nissan Leaf 40 kWh. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@Vaielettrico.it

Il computer di bordo va contro la matematica

“V i scrivo perché penso sia un argomento che possa riguardare tutti noi: il computer di bordo è AFFIDABILE? Mi spiego meglio con un mio esempio. Qualche giorno fa ho percorso 88 km, di cui una settantina in autostrada a velocità cruise di 105 km/h, gli altri strada extraurbana. Alla fine del viaggio l’unità di bordo (foto sopra ) indicava che avevo avuto un consumo medio di 12,5 kWh. Sono partito con batteria al 100% e mi indica un residuo di carica del 63% con possibilità di percorrere altri 159km. Ora se la matematica non è un opinione, con quel consumo avrei avuto la possibilità di percorrere fino a 320km!Ho usato questa formula:

– Autonomia= ( Capacità Batteria)x 100 ; ( 40 )x100=3,2×100=320km

Consumo Medio 12,5

Quindi, con il residuo non potrei mai arrivare a quella percorrenza. Oltretutto la mia Leaf 40kWh in queste situazioni di viaggio non ha mai percorso più di 200km, anche se non ho mai portato il residuo di carica sotto il 20%. Potete darmi voi esperti una spiegazione? Grazie”. Massimo

Non a caso lo chiamano “indovinometro”

Risposta. Troverà le risposte che cerca che pubblicammo qualche anno fa sui limiti di attendibilità del computer di bordo. “Se lo chiamiamo “indovinometro” è perché ci siamo accorti tutti che, alla fin fine, non è che sia una meraviglia di perfezione… Si basa sugli ultimi Km che abbiamo fatto, su come abbiamo guidato, con quale consumo. Sa quanta energia (di qualunque tipo) abbiamo “a bordo”, e fa la sua stima in base a come lo hanno programmato “in fabbrica”. E non conosce il futuro, nonostante cerchi di “indovinarlo”!”, scriveva per noi Ivano Monici. Che il computer di bordo sbagli è risaputo, tanto che molti ormai non lo guardano neppure. E si rifanno solo all’autonomia della batteria indicata in percentuale,ricavando da lì i km residui. Peraltro che non è solo con le elettriche che il computer di bordo sbaglia previsioni, come raccontato diversi altri lettori. Per esempio Paolo con una Hyundai ibrida. Troverà le risposte che cerca in un articolo che pubblicammo qualche anno fa suidel computer di bordo. “Se lo chiamiamo “indovinometro” è perché ci siamo accorti tutti che, alla fin fine, non è che sia una meraviglia di perfezione… Si basa sugli ultimi Km che abbiamo fatto, su come abbiamo guidato, con quale consumo. Sa quanta energia (di qualunque tipo) abbiamo “a bordo”, e fa lain base a come lo hanno programmato “in fabbrica”., nonostante cerchi di “indovinarlo”!”, scriveva per noiChe il computer di bordo sbagli è risaputo, tanto che molti ormai. E si rifanno solo all’autonomia della batteriaricavando da lì i km residui. Peraltro che non è solo con le elettriche che il computer di bordo sbaglia previsioni, come raccontato diversi altri lettori. Per esempio