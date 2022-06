Il complesso di Tesla colpisce ancora: VW, Citroen…

Il complesso di Tesla colpisce ancora. I big europei continuano a citare il marchio di Elon Musk nella loro comunicazione. Dandogli ancora più visibilità.

Il complesso di Tesla rispunta in casa Volkswagen

Nel giro di pochi giorni ci sono “cascati” anche Volkswagen e Citroen. Tesla, che non ha mai speso un dollaro (o un euro) in pubblicità, incassa e ringrazia. Ha fatto il giro del mondo, per esempio, un’immagine che il presidente del Gruppo VW, Herbert Diess, ha mostrato in un incontro interno e che è stata poi postata sui social. Si vede un rude lottatore tipo wrestling (con il logo VW sulla maglietta) che sta per aggredire alle spalle un distinto, imborghesito signore che è invece marchiato Tesla. Un’ironia usata per far passare il messaggio che la casa americana prima o poi inizierà a riposare sui suoi allori. E a quel punto (Diess pensa al 2025) il leone tedesco sarà pronto ad azzannarlo e superarlo. Vedremo. Resta il fatto che nella testa dei costruttori tedeschi il marchio di Elon Musk è un’ossessione difficile da rimuovere.

Elon (Musk) chiamato in causa anche nei messaggi Citroen per la AMI

Altro grande gruppo europeo, altra stoccata in comunicazione a Tesla. Qui siamo in casa Stellantis, per la precisione di Citroen. La scintilla che ha fatto chiamare in causa Tesla è stato il successo di un’iniziativa che riguarda la piccola AMI. Una edizione limitata “Buggy” di 50 pezzi è andata esaurita on-line in meno di 18 minuti. Ed ecco apparire nelle principali stazioni ferroviarie di Parigi una serie di cartelloni pubblicitarie con scritte tipo: “Spiacenti Elon, tu sarai certamente su Marte prima di averne una“. Oppure: “Spiacenti Elon, l’unico modo di averne una sarà di comprarci“. I riferimenti ironici sono alle avventure spaziali del fondatore di Tesla, Musk, e ai suoi mega-affari come l‘acquisto di Twitter per 44 miliardi di dollari. Si gioca sull’ironia, certo, ma l’impressione è che in questo modo si porti Tesla sempre più al centro della scena. Già, se si guardano i dati di vendita a livello mondiale, il distacco con i competitor europei è enorme. Se poi la si cita ad ogni piè sospinto…