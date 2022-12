Il coltellino svizzero della ricarica si rinnova! Chi guida un’auto elettrica non può non conoscerlo. In pochi anni Juice Booster 2 si è affermato come il passpartout del rifornimento elettrico. Sosta presso l’hotel sprovvisto di ricariche? Soggiorno dai parenti e solo una presa schuko a disposizione? In tutte queste situazioni avere Juice Booster 2 nel bagagliaio è stato come viaggiare con una wallbox a presso. L’arrivo di Juice Booster 3 Air migliora ulteriormente l’esperienza d’uso.

Juice Technology AG, azienda produttrice di stazioni e software di ricarica in occasione del Juice World Charging Day 2022 ha lanciato JUICE BOOSTER 3 air. È il prodotto di punta del suo portfolio di soluzioni. Oltre alle possibilità di utilizzo finora conosciute (qui il nostro focus sul Juice Booste II) come stazione di ricarica mobile, wallbox e cavo di ricarica di tipo 2, JUICE BOOSTER 3 air ha già a bordo un sistema di gestione della ricarica e del carico. Oltre ad un sistema di gestione degli accessi, mentre l’app j+ consente il monitoraggio e il comando da remoto. Come primo apparecchio della serie j+, JUICE BOOSTER 3 air dispone di firmware intelligente con interfaccia intuitiva che lo rende compatibile con altre stazioni di ricarica j+- E può essere comandato tramite l’app universale j+ pilot.

Più compatto di una lattina, massima sicurezza di ricarica…

JUICE BOOSTER 3 air segna l’inizio di una nuova categoria di prodotti e completa l’apprezzata soluzione 3 in 1 JUICE BOOSTER 2. Misura meno di 53 mm di diametro per una lunghezza inferiore a 213 mm e pesa circa solo 700 g (senza cavo). La wallbox mobile occupa meno spazio di una lattina di Cola da 33 cl, affermandosi quindi finora come il più piccolo e leggero caricabatterie mobile disponibile sul mercato. La stazione da 11 kW consente una ricarica da monofase a trifase fino a 16 ampere, che costituisce la potenza di ricarica massima. Compatibile con oltre il 90% dei veicoli attualmente sul mercato. JUICE BOOSTER 3 air ha una struttura più snella e leggera rispetto a JUICE BOOSTER 2, dal quale eredita comunque tutte le note caratteristiche di sicurezza. È in grado di resistere allo schiacciamento fino a 3 tonnellate di carico per ruota ed è completamente conforme alle disposizioni vigenti. Inoltre ha un grado di protezione IP67 che lo rende impermeabile e resistente a sporcizia e agenti atmosferici. La funzione di protezione da guasti di corrente continua e alternata è già integrata e rende superfluo installare un costoso interruttore differenziale B nell’impianto domestico.

Il coltellino svizzero della ricarica rileva 10 tipi di errore

La wallbox mobile rileva oltre 10 diversi tipi di errori. Ogni messaggio di errore viene visualizzato sul display LED di Booster in formato testo. Anche gli errori esterni vengono rilevati in modo univoco. La presa non è correttamente cablata (indicazione di errore “wiring“)? Il veicolo preleva più energia elettrica di quanto consentito (indicazione di errore “overload”)? JUICE BOOSTER 3 air riconosce il problema e impedisce o interrompe la ricarica immediatamente. L’utente riconosce l’errore dall’indicazione sul display. In tal modo JUICE BOOSTER 3 air funge anche da rilevatore delle cause di errore lato rete e protezione da anomalie lato veicolo. Il collaudato sistema di monitoraggio della temperatura JUICE CELSIUS offre maggiore sicurezza durante la ricarica alle prese domestiche. Il sensore integrato nell’adattatore per prese domestiche (Schuko, T12/T13, Tipo L e Tipo G) rileva il surriscaldamento dei pin del connettore. In caso di surriscaldamento della presa di corrente, effettua l’arresto controllato del processo di ricarica e dopo il raffreddamento lo riavvia automaticamente fino a tre volte. Con livello di potenza ogni volta inferiore. L’impianto domestico rimane quindi integro e la batteria si ricarica comunque.

Il coltellino svizzero della ricarica l’attivi tramite RFID

Per la gestione degli accessi potrà in futuro utilizzato un lettore RFID. Quest’ultimo è già integrato direttamente nel connettore di Tipo 2 lato veicolo: basterà passare la scheda di ricarica o un tag per avviare il processo di ricarica. Sono quindi esclusi impieghi non autorizzati. In alternativa è anche possibile configurare l’opzione Free Charge senza autenticazione RFID tramite terminali mobili. Successivamente verranno aggiunte ulteriori funzioni come la funzione di documentazione, il controllo temporizzato e la pianificazione dei processi di ricarica.

JUICE BOOSTER 3 in sintesi: flessibilità, potenza…

1. Potenza di carica: JUICE BOOSTER 3 air è una stazione di ricarica mobile da 11 kW in formato compatto. Consente la ricarica da monofase a trifase da 6 a 16 ampere.

2. Flessibilità: Con gli adattatori di JUICE BOOSTER 3 air l’auto elettrica può essere ricaricata in tutto il mondo da qualsiasi tradizionale presa domestica o industriale. Utilizzando l’adattatore di tipo 2 è possibile anche ricaricare da un’infrastruttura pubblica. Pertanto non serve più un cavo a parte per la ricarica di emergenza. Con il relativo supporto, può essere utilizzato anche come stazione di ricarica a parete smart.

3. Rilevamento automatico di potenza: il caricabatterie si regola alla potenza di carica ottimale, escludendo rischi di sovraccarico di prese e linea di alimentazione.

4. Identificazione degli errori: JUICE BOOSTER 3 air rileva oltre 10 diversi tipi di errori, tra cui anche quelli generati dalla linea di alimentazione e dal veicolo. Questi vengono visualizzati sull’apparecchio tramite LED, di immediata leggibilità.

…resiste allo schiacciamento, fino a 3 tonnellate

5. Certificazione e conformità. JUICE BOOSTER 3 è totalmente impermeabile a polvere e acqua (IP67) e resiste a schiacciamenti fino a 3 tonnellate di carico per ruota (IK10). È conforme alle direttive di compatibilità elettromagnetica IEC 62752 e IEC 61851

6. Connettività. Alla completa connettività all’app j+ pilot e all’ambiente j+ provvedono le reti wireless Bluetooth e WLAN. Essendo aggiornabile over-the-air, l’apparecchio è adattabile ai requisiti a venire e ampliabile con funzioni aggiuntive.

7. smartJUICE: Il sistema di gestione del carico basato sul cloud può essere configurato con l’app j+ pilot per un massimo di 10apparecchi. Le stazioni vengono rilevate tramite lo scanner QR nell’app e collegate ad un gruppo. Per proteggere l’allaccio domestico da sovraccarichi, viene preventivamente definito un valore limite per la potenza che può essere utilizzata esclusivamente per la ricarica. Se un veicolo è carico o si scollega dalla rete, la potenza liberatasi viene dinamicamente trasferita ai restanti veicoli.

8. Gestione accessi: Nel connettore di tipo 2 lato veicolo è integrato un lettore RFID per l’attivazione. La dotazione di consegna comprende due schede RFID. In futuro basterà passare la scheda o un tag per avviare la ricarica, escludendo impieghi non autorizzati. L’opzione Free Charge senza autenticazione RFID è configurata di fabbrica.

Lo strumento per la rendicontazione delle ricariche

9. Controllo dei costi. L’energia caricata viene di volta in volta rilevata mediante il contatore di energia elettrica digitale integrato. Nell’app è possibile attribuire una tariffa ad ogni ricarica: la descrizione dettagliata dei costi appare direttamente nella cronologia.

10. JUICE CONTROLLER. Il tasto programmabile integrato nel connettore di tipo 2 lato veicolo consente di regolare l’intensità di corrente nei primi 30 secondi dopo l’inserimento. Dopo è possibile arrestare il processo e, se il veicolo lo permette, rilasciare il connettore.

11. Retrocompatibile. Esistono oltre 30 diversi adattatori. Tutti i connettori per uso domestico e industriale già sviluppati per JUICE BOOSTER 2 sono compatibili anche con JUICE BOOSTER 3 air. Il 3 air e il 2 dispongono ognuno di un proprio adattatore di tipo 2 per la ricarica Mode 3 presso stazioni di ricarica pubbliche. L’eventuale scambio dei connettori di tipo 2 non pone alcun pericolo. Se l’adattatore di JUICE BOOSTER 2 (32 A) viene collegato a JUICE BOOSTER 3 air, quest’ultimo registra l’errore “socket” + “overload” e non ricarica. Se, al contrario, l’adattatore di JUICE BOOSTER 3 air (20 A) viene collegato a JUICE BOOSTER 2, è possibile ricaricare con max. 20 ampere.

Il prezzo? 1.499 euro, senza costi di installazione

12. Cavo di prolunga. Sono presenti un cavo di prolunga da 5 m. e uno da 10 m. A prescindere dal JUICE a cui sono destinati, possono essere utilizzati con il 3 air. Tuttavia i cavi di prolunga di JUICE BOOSTER 3 air non sono compatibili con JUICE BOOSTER 2 in quanto, essendo progettati per i 16 ampere, sono più sottili e maneggevoli.

13. Prezzo: da 1.499 euro IVA inclusa. Dotazione di consegna: JUICE BOOSTER 3 air, 2 adattatori (spina domestica CEE-16 rossa più una spina domestica specifica del paese), 2 schede RFID, custodia morbida con fasce in velcro per il fissaggio nel bagagliaio.

