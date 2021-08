Il club dei 500 km e più di autonomia: nomi e cognomi

Il club dei 500 km: aumenta il numero delle auto elettriche con autonomia omologata oltre questa soglia. Ecco quali sono. E quali consumano meno.

Il club dei 500 km (dichiarati) è sempre più affollato

Batterie sempre più capaci (ed efficienti) e autonomie che ormai superano senza problemi i 500 km. Parliamo chiaramente di valori omologati secondo lo standard ufficiale WLTP, che comprende un misto di città, strade statali e autostrada. Quindi chi viaggia da casello a casello ai 130 non può contare su queste percorrenze. Siamo comunque sui 400 km reali, una distanza percorsa la quale anche il driver più accanito tende a fare una sosta. E cade così l’idea che l’auto elettrica sia un veicolo da usare solo in città e dintorni. E ancora più cadrà quando la rete di ricarica fast e super-fast sarà finalmente più capillare anche sulle nostre autostrade, come annunciato. Nel grafico sopra abbiamo riassunto i dati di 12 modelli che vanno oltre questa soglia. Alcuni di poco, come la Tesla Model Y o la Kia EV 6, altri molto più nettamente, come la Tesla Model S o la Mercedes EQS, che arriva addirittura a quota 770.

— Leggi anche: viaggi lunghi in autostrada? Le EV più adatte —

E questa è, nel club, la classifica della più efficienti

MARCA e MODELLO Autonomia omologata Capacità batteria Km/kWh Tesla Model 3 LR Dual Motor AWD 580 79 7,341 Mercedes EQS 770 108 7,129 Volkswagen ID.3 Tour 544 77 7,064 Audi Q4 e-tron Sportback 532 77 6,909 Volkswagen ID.4 Tech 520 77 6,753 Audi Q4 e-tron 520 77 6,753 Kia EV 6 RWD 510 77 6,623 Skoda Enyaq iV 80 537 82 6,548 Tesla Model Y LR Dual Motor AWD 505 75 6,392 Tesla Model S LR Dual Motor AWD 610 100 6,100 Tesla Model X LR Dual Motor AWD 537 100 5,470 Ford Mustang Mach-e 540 99 5,454

Non tutte sono efficienti allo stesso modo, se consideriamo il numero di km percorsi con un kWh. E chiaramente i Suv hanno un rendimento inferiore, a causa di peso e coefficiente aerodinamico. Ancora una volta fa meglio di tutte la Tesla, che con il Model 3 arriva a 7,341 km. Seguono una supercar come la Mercedes EQS, che è una sorta di laboratorio di efficienza, con 7,129, e la “piccola” Volkswagen ID.3, con 7,064.

Nessuna delle altre arriva ai 7 km/kWh e due, la Ford Mustang Mach-e e la Tesla Model X, neppure a sei. Stiamo parlando sempre di macchine costose: la più economica è la VW ID.3, che nella versione Tour considerata parte da 49.300 euro (meno incentivi). Tutte le altre sono sopra i 50 mila di listino. Della Tesla Model S e X non abbiamo considerato le versioni Plaid: si arriva a 837 km, ma con prezzi da 151 mila euro.

