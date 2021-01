Il club dei 100.000 km elettrici: voi quanti ne avete fatti?

Il club dei 100.000 km elettrici: ormai molti di voi “pionieri” dell’EV, hanno già percorso più di questa distanza con la loro auto. Com’è andata? Volete raccontarlo? Scrivete a info@vaielettrico.it , allegando testo e immagini.

Il Club dei 100.000 km: iniziamo dalla e-Golf di Gabriele

Gli elettro-scettici spesso avanzano dubbi sulla durata delle auto a batterie. E allora, al di là delle chiacchiere, abbiamo pensato di raccogliere le esperienze di chi di strada ne ha fatta già tanta. Per raccontare che cosa ha funzionato e cosa meno, senza sconti. Se tornerebbe indietro o se è soddisfatto della scelta. E se ha qualche consiglio per chi sta pensando a un’elettrica, ma è bloccato dalla propria necessità di fare molti km.

Un’iniziativa che abbiamo battezzato il Club dei 100.000 km elettrici con l’esperienza di una nostra vecchia conoscenza L’abbiamo intervistato da ultimo in occasione dei suoi 160.000 km. Sono passati quasi sei mesi e altri 25.000 km. Sentiamo come è andata!

Ciao Gabriele, come va? Quanti km hai percorso con la tua e-Golf?

Bene, grazie. Nonostante la pandemia, sto comunque lavorando e questo è positivo. Fino a oggi ho percorso 184.298 km. La mia media è di circa 4.500 km al mese.

Il Club dei 100.000 km: “Ne faccio 4.500 al mese”

È una percorrenza che in molti non raggiungono nemmeno con un’auto termica. Hai percepito gli effetti dell’usura della batteria?

Non ho notato nessun cambiamento nel tempo. Se non avessi fatto il test di diagnostica con Aviloo ai 160.000 km, non avrei nemmeno potuto dire con certezza di aver perso qualche punto percentuale di batteria. Non si percepisce nell’uso.

Cosa ti dicono le persone? È passato del tempo, ma non ci sono ancora così tante auto elettriche in giro con percorrenze come la tua…

Al bar la gente mi chiede: ma non hai paura di restare a piedi da un giorno all’altro con la batteria? Sai, circa dieci anni fa’ c’era un modello di “auto” elettrica che arrivava dalla Norvegia, la Think. In Alto Adige se l’erano presa in tanti. Ed era anche piuttosto costosa. Ma la batteria ha presto abbandonato tutti. E quindi nella maggior parte delle persone quella è rimasta l’auto elettrica. Pensano che siano tutte così. E quindi si stupiscono nel vedere che io, dopo oltre 180.000 km, continuo a usare l’auto per il mio lavoro, alla media di 4500 km al mese.

Problemi? Alla pompa di calore. E una valvola…

Hai dovuto affrontare spese impreviste di manutenzione dopo i 160.000 km?

La pompa di calore mi ha dato dei problemi. E’ stato necessario un intervento per una sostituzione di una valvola poco costosa di per sé. Ma l’intervento ha richiesto varie ore di lavoro. Ad ogni modo il costo per me è stato di soli 50,00 Euro. Per il resto nient’altro. Al cambio gomme il gommista si stupisce sempre nel constatare come io abbia ancora dischi, pinze e pastiglie originali.

Ti preoccupa il fatto che la batteria sia fuori garanzia?

Sinceramente no. L’auto a mio avviso ha già fatto molto più di quanto mi aspettassi. Per me il costo è ammortizzato. Ogni km in più è di fatto regalato. E se mai sarà necessario intervenire sulla batteria so che Volkswagen potrebbe farlo intervenendo solamente sui moduli che lo richiedono. Limitando in questo modo il costo. Se dovesse succedere valuterò se mi conviene o meno.

“A fine arrivo a 240.000, sto valutando il da farsi”

Hai acquistato l’auto con un finanziamento di 4 anni con chilometraggio massimo di 120.000 km e un valore residuo garantito di 12.890,00 Euro. Scadenza a dicembre 2021. Cosa farai?

Sto facendo un po’ di valutazioni. A dicembre avrò percorso circa 240.000 km. Mi sto guardando intorno, ma, in questa fascia di prezzo si fa fatica a trovare delle sostitute di pari dotazioni. E-Golf ha il parabrezza riscaldato, un eccellente automatic cruise control, controllo attivo di carreggiata, pompa di calore, ottime finiture interne. Non è semplice trovare tutto questo a prezzi decenti oggi… vedremo.

Hai provato la nuova Volkswagen ID.3? Cosa ti è piaciuto e cosa no?

Mi è piaciuto lo spazio di bordo, molto più ampio rispetto a e-Golf. Oltre al fatto che è più alta. E questo rende più agevole l’ingresso e l’uscita. Non mi è piaciuto il consumo alto, dovuto al riscaldamento della batteria. Nella mia valle le temperature scendono anche al di sotto dei 20 gradi sotto zero e ID.3 assorbe fino a 10 kW nelle fasi di riscaldamento. Nelle brevi tratte questo fa schizzare in alto i consumi. Nel mio test, su una delle mie tratte abituali, ho percorso 240 km con ID.3, contro i 170 km di E-Golf. A metà percorso faccio comunque sempre una sosta per il pranzo, in cui ricarico. Di conseguenza per me la migliorata autonomia di ID.3 non rappresenterebbe un miglioramento.

“Suggerire la e-Golf come usato? A queste condizioni”

Dal 2014 sono state prodotte 140.000 e-Golf, che nei prossimi anni potrebbero alimentare il mercato dell’usato. Ne consiglieresti l’acquisto?