Il clima scarica la batteria se resto ore in coda? Tra i tanti nuovi interrogativi che pone l’auto elettrica c’è anche questo, posto da Erminio, un lettore. La risposta di Paolo Mariano la trovate riassunta qui o, più completa, nel VIDEO su YouTube. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it .

Il clima scarica la batteria? Facciamo una prova…

“Ultimamente capita che, parlando ad amici e conoscenti del mio desiderio di passare all’elettrico, facciano un pò di terrorismo psicologico con un esempio banale e preciso” spiega Erminio nel suo messaggio. “Se ti trovi bloccato in autostrada per un incidente e fa caldo (o freddo), e quindi devi tenere accesa l’aria condizionata, come pensi di sfangarla?”. Paolo inizia la sua risposta spiegando che in realtà non è la prima volta che ci rivolgono questa domanda. Questa è un’obiezione che viene fatta molto spesso e a cui val la pena di replicare facendo un test molto concreto, analizzando gli assorbimenti-tipo bordo di una compatta come la Volkswagen ID.3. E simulando due situazioni estreme: una di massimo riscaldamento e una di massimo rinfrescamento. Fuori fa caldo e Paolo inizia impostando la temperatura al minimo, sia sul lato sinistro che sul lato destro. Sullo schermo si vede che l’assorbimento del climatizzatore è di massimo 1,2 kWh/h.

Climatizzatore su “LOW” contro climatizzatore su “HiGH”

Nella situazione opposta, in cui vogliamo il massimo del riscaldamento, Paolo porta la temperatura su HIGH, sia sul lato destro che sul lato sinistro. Si vede subito che la situazione cambia radicalmente. In questo caso il climatizzatore ha degli assorbimenti molto più elevati. La potenza oscilla tra a 5,5 kWh/h e 8,3 kWh/h. In questo caso l’auto sta lavorando per riscaldare l’abitacolo e portarlo ad una temperatura di 30 °C. Ovviamente eccessiva, ma si tratta di simulazioni per far lavorare il clima a pieno regime. Quando arriva alla temperatura stabilita, l’assorbimento si stabilizza a 6,2 kWh/h. Nella quotidianità è raro che qualcuno imposti il climatizzatore su low piuttosto che su high, gli assorbimenti sono ben più contenuti. Se ci trovassimo in una situazione di caldo torrido, bloccati in autostrada, per raffreddare l’abitacolo (1,5 kWh/h di assorbimento), con batteria al 50%, quanto avremmo a disposizione? Ancora 20 ore circa di autonomia.

Il freddo è il nemico peggiore, anche per i consumi del climatizzatore

Nel caso contrario (clima esterno molto rigido), con batteria al 50%, l’autonomia scende fino a 5 ore. Paolo ricorda che ci stiamo comunque riferendo a situazioni estreme. Per tutti gli scettici, il suo invito è di provare qualche simulazione. Basta prendere i kWh netti utilizzabili della batteria. Rapportarli allo stato di carica in un certo momento e dividere quella carica residua per 1,5 kWh nel caso dell’aria condizionata fredda e circa 6 kWh nel caso del riscaldamento. Questi sono i dati relativi alla ID.3, ogni auto ha degli assorbimenti differenti. Notevolmente più bassi nei modelli dotati di pompe di calore. Anche il sistema di climatizzazione della batteria (nelle auto in cui è presente) ha degli assorbimenti. La batteria utilizza dei liquidi che vengono opportunamente raffreddati e riscaldati e, a contatto con questa, vanno a riscaldarla o raffreddarla. Un processo più efficiente: ci possono essere assorbimenti di picco, anche importanti, ma di fatto poi una volta che la temperatura ideale è raggiunta, viene mantenuta facilmente. L’impatto è ben più importante per la climatizzazione dell’abitacolo che per quello della batteria.