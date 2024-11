Il check batteria della mia 500e al 100%: vi sembra attendibile?

Il check batteria della mia Fiat 500e vi sembra attendibile? Livio ha fatto il test dopo 43 mila km, risultato: capacità ancora al 100%, possibile? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Il check batteria l’ho effettuato con l’app Car Scanner…

“Intanto grazie perché fate dell’informazione seria sul mondo della mobilità elettrica, anche se purtroppo è una goccia nel mare…Comunque, grazie anche a voi nel 2022 ho comperato la mia prima auto elettrica: una Fiat 500e dimostrativa del novembre 2021 con circa 2.500km. Attualmente sono a circa 43.000km e la macchina va ancora esattamente come il primo giorno in cui l’ho portata a casa. Questa tra l’altro è una delle cose che mi ha sorpreso di più. Tutte le altre auto che ho avuto man mano che passavano i Km accumulavano piccoli difetti: frizione più pesante, se avevano il cambio automatico non cambiava più bene come prima, ecc… Addirittura nell’ultimo anno ha iniziato a consumare meno e a segnare un’autonomia maggiore. Anche a causa di ciò, ho scaricato una app gratuita (Car Scanner) e acquistato un lettore OBD economico perché ero curioso di vederei il SOH, la stato di salute della batteria“.

Risulta ancora al 100% dopo tre anni e 43 mila km: vi sembra un dato affidabile?

“Allego alcuni screenshot in cui si vede che lo stato di salute della batteria è al 100%, però mi sorge una domanda: quel dato è affidabile? Voi avete sempre consigliato di usare Power Cruise Control, app a pagamento con molte altre funzionalità che a me non servono. Per cui per ho provato con una app free. Uso questa auto principalmente per casa-lavoro e per spostamenti attorno a casa. Da quando ce l’ho io è sempre stata caricata in garage dal 40% al 90%, non ho necessità di programmare viaggi o cercare colonnine.Per le poche volte che mi capita, tengo 50 euro su una tessera/app Nextcharge da usare in caso di emergenza. In ogni caso se come ho sempre letto, uno dei parametri fondamentali per stabilire il SOH della batteria è la differenza di tensione tra le varie celle. Effettivamente la differenza è minima (4132-4116=16mVolt). E se come suppongo, Car Scanner (ma probabilmente anche le altre app) non fanno altro che visualizzare i parametri della centralina, probabilmente i dati sono affidabili. Ma mi piacerebbe avere anche un vostro parere“. Livio Lipparini

Il check batteria andrebbe fatto con strumenti certificati…

Risposta . Per quel che ne sappiamo, quella che Livio ha utilizzato non è una app di diagnosi batteria, è un’app che legge i dati dalla presa OBD. Con tutto il rispetto per Car Scanner, non ci risultano però certificazione e sicurezza dei dati letti. E non riusciamo a capire come la sua 500e possa ancora disporre del 100% di capacità dopo tre anni e 43 mila km. La curiosità di conoscere lo stato di salute della propria batteria è comprensibile. Ma se l’utilizzo è più concreto (per esempio vendere o acquistare un’auto) un certificato, per essere attendibile, dev’essere rilasciato da soggetti autorizzati a farlo. L’autorizzazione prevede un processo di certificazione che tuteli il consumatore sulla validità dei dati raccolti. In Europa esiste un’associazione, CARA, che raggruppa i maggiori noleggiatori di auto, aziende che maneggiano migliaia di auto. E che hanno creato uno standard di certificazione per lo stato di salute delle batterie. Sul sito web di CARA sono indicati i soggetti autorizzati e certificati, tra cui l’italiana PKC Power checK Control e l’austriaca Aviloo. . Per quel che ne sappiamo, quella che Livio ha utilizzato non è una app di diagnosi batteria, è un’app che leggeCon tutto il rispetto per Car Scanner, non ci risultano però certificazione e sicurezza dei dati letti. E non riusciamo a capire come la sua 500e possa ancoradi capacità dopo tre anni e 43 mila km. La curiosità di conoscere lo stato di salute della propria batteria è comprensibile. Ma se l’utilizzo è più concreto (per esempio vendere o acquistare un’auto) un certificato, per essere attendibile, dev’essere rilasciato da. L’autorizzazione prevede un processo di certificazione che tuteli il consumatore sulla validità dei dati raccolti. In Europa esiste un’associazione,he raggruppa i maggiori noleggiatori di auto, aziende che maneggiano migliaia di auto. E che hanno creatoper lo stato di salute delle batterie.di CARA sono indicati i soggetti autorizzati e certificati, tra cui l’italiana PKC Power checK Control e l’austriaca