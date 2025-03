Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Il cespuglio delle ricariche pubbliche come si affronta? Roberto ha preso in leasing una Volvo EX30, che ricarica a casa. Ma cosa scegliere per i viaggi? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Ho preso una Volvo EX30 che ricarico a casa, ma nei viaggi…

“B uon viaggio a tutti (più originale di un buongiorno, dai…). Dopo un anno di sogni e studi (sui vostri articoli principalmente), ho preso in leasing una Volvo EX30 Extended Range Plus usata dalla concessionaria per i giri di prova. Con un anno di vita, 2300 km. percorsi e 11.000 euro in meno del listino). Passare dalla mia Ford B-Max a Gpl di 9 anni fa a Greta (targata GR… “è bella come la Garbo ed ecologica come la Thunberg” ha commentato la mia compagna dandole il nome) è stato come cambiare pianeta. E guidare la termica della mia compagna sembra quasi una punizione. Ma questo lo sanno tutti quelli che hanno un’auto elettrica, suppongo 😄Casa in campagna, Wallbox e fotovoltaico: situazione ideale per quasi tutto l’anno “ .

Come uscire dall’intricato cespuglio delle ricariche pubbliche? Ci date una guida?

“ Tre o quattro volte l’anno farò viaggi “oltre l’autonomia” e qui vi chiedo aiuto perché ancora non riesco ad uscire dall’intricato cespuglio delle ricariche pubbliche. Avete mica fatto una guida che faccia una panoramica sulle varie possibilità? Se non l’avete fatta, perché non farla ora (prima che io faccia un viaggio lungo, ad esempio) 😉? Sperando che il tono scherzoso della email vi abbia divertito e non infastidito, vi faccio i miei complimenti per le tante informazioni e dritte che ci date. E rinnovo gli auguri di … buon viaggio”. Roberto Venturi

C’è una guida per scovare i prezzi più convenienti

Una schermata con le app e i migliori prezzi nelle ricariche più diffuse, dal sito dell’Adiconsum.

Risposta. In effetti non è facile, soprattutto per un neofita, districarsi nel mare magno delle app di ricarica. I prezzi cambiano continuamente e operatori che fino a ieri erano super-convenienti all'improvviso non lo sono più. Un monitoraggio costante dei prezzi viene pubblicato sul sito dell'Adiconsum: qui sopra abbiamo riprodotto i prezzi praticati nelle ricariche ad alta potenza di alcuni tra i maggiori network. Con forti differenze di prezzi per le colonnine dello stesso network. Nella prima colonna è indicato il valore pagato con la app del gestore della colonnina. Nella seconda il prezzo con le app italiane più convenienti. Nella terza con le migliori app straniere. Occhio a scegliere applicazioni o card che diano accesso ai network più diffusi in Italia, a partire da Enel X e Eni Plenitude, per essere certi di riuscire a ricaricare.

