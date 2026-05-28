Il caso Spagna/ Prezzi elettrici ai minimi d’Europa (e l’atomo non c’entra)







La Spagna è diventata uno dei mercati elettrici più economici d’Europa (e il nucleare non c’entra): tutto il merito è del boom di fonti rinnovabili. E’ una impietosa smentita della narrazione appena proposta da Giorgia Meloni ed Emanuele Orsini (Confindustria). In

Spagna, prezzi elettrici di 44 € a MWh contro 127 dell’Italia

Nei primi quattro mesi del 2026 il prezzo medio all’ingrosso dell’elettricità si è attestato i Spagna a 44 euro per MWh, contro i 127 euro dell’Italia, i 96 della Germania e i 103 del Regno Unito. Un risultato che fino a pochi anni fa sembrava improbabile per un Paese considerato simbolo delle difficoltà della transizione energetica. Oggi invece Madrid raccoglie i frutti di una forte accelerazione nelle rinnovabili, con fotovoltaico ed eolico che hanno progressivamente ridotto il ruolo del gas nella formazione dei prezzi.

A evidenziare il cambio di scenario è un’analisi pubblicata da Jan Rosenow su Substack, ripresa anche da diversi osservatori del settore energetico europeo.

Quando sole e vento spingono fuori il gas

Il cambiamento più evidente riguarda il mix elettrico spagnolo. Venticinque anni fa il carbone copriva circa un terzo della produzione nazionale. Oggi il panorama è completamente diverso: il carbone è quasi sparito, mentre il gas naturale pesa molto meno rispetto al passato. Nel primo trimestre del 2026, eolico e fotovoltaico hanno prodotto insieme il 44% dell’elettricità spagnola, superando nettamente tutte le fonti fossili combinate.

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Secondo i dati riportati da Rosenow, il gas nel 2022 determinava il prezzo dell’elettricità nel 55% delle ore. Nei primi mesi del 2026 la quota è invece scesa al 9%, segno di un sistema elettrico sempre più dominato dalle rinnovabili.

Il confronto con l’Italia resta impietoso

Il dato spagnolo colpisce soprattutto se confrontato con quello italiano. L’Italia continua infatti a dipendere molto dal gas per la generazione elettrica, e questo mantiene i prezzi strutturalmente più elevati. I 127 euro/MWh registrati nel 2026 mostrano un gap enorme rispetto alla Penisola iberica.

Per il sistema italiano il caso spagnolo rappresenta un segnale: l’aumento massiccio delle rinnovabili non porta solo benefici climatici, ma può ridurre anche l’esposizione alle oscillazioni dei combustibili fossili. In Spagna la crescita del fotovoltaico utility scale e dell’eolico ha progressivamente “sganciato” il prezzo elettrico da quello del gas, tema particolarmente sensibile dopo gli shock energetici degli ultimi anni.

La trasformazione spagnola non nasce soltanto dalle politiche energetiche. Conta anche la geografia: elevata disponibilità di sole, grandi spazi per impianti utility scale e una forte risorsa eolica hanno favorito investimenti rapidi e competitivi.

Non mancano però le criticità: il blackout che ha colpito la Spagna nel 2025 ha riacceso il dibattito sulla necessità di aumentare accumuli, interconnessioni e capacità di gestione della rete.

La lezione della Spagna: più competitiva con le rinnovabili

Il caso spagnolo mostra comunque come le rinnovabili possano incidere in modo strutturale sul mercato elettrico. Fino a pochi anni fa Madrid veniva citata come esempio negativo per il caos normativo sul fotovoltaico e per il cosiddetto “impuesto al sol”. Oggi invece è diventata uno dei laboratori più osservati della transizione energetica europea.

La Spagna dimostra che accelerare sulle rinnovabili non è soltanto una questione ambientale: può diventare una leva industriale e competitiva decisiva. Come dimostra il crescente flusso di investimento sulla filiera dell’auto elettrica anche dalla Cina.