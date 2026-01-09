Il caso Lodi: “Poche ricariche? Macché, il contrario…”

Il caso Lodi continua a suscitare polemiche: ai lettori che lamentano una desolante carenza di ricariche risponde Simone con un dettagliato report. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

di Simone Delfa

Vi seguo spesso e quindi, essendo di Lodi, ho deciso di provare a fare chiarezza secondo il mio punto di vista. Siamo una famiglia completamente elettrica da oltre 3 anni e non abbiamo mai avuto problemi. Certo, abbiamo garage di proprietà con wallbox a 7kW, ma conosco bene la situazione delle colonnine, dato che spesso mi capita di usare le fast. E rispondo alle “polemiche” che ritengo sterili e spesso dovute alla poca voglia di informarsi. Andiamo per ordine.

Il caso Lodi / “Le colonnine alla stazione? Tante ricariche di diversa potenza”

Il parcheggio della stazione è da anni che è pagamento. È gestito da FS e ha tariffe calmierate (1h ora). Serve la stazione, ma principalmente il centro (300m dalla zona pedonale). E si trova in una zona dove tutti gli altri parcheggi intorno (vedasi ad esempio quello di fronte alla sede storica della BPL in via Polenghi Lombardo) sono a pagamento. Non credo si possa prevedere qualcosa a contrario. FS ha fatto la scelta (secondo me encomiabile) di dotare il parcheggio di un notevole numero di punti di ricarica (prima solo POWY, ora anche Plenitude). Le “slow” da 11/22 kW sono pensate per il pendolare che lascia l’auto attaccata tutto il giorno. Ci sono anche 3 postazioni fast. Ed è stata introdotta la possibilità di accedere al parcheggio per 15 minuti in modo gratuito che, con una colonnina fast, vuol dire ricaricare circa 10/15kWh. I nsomma, tutto come ci si aspetta. urlare allo scandalo perchè il parcheggio non sia gratuito non ha nessun senso.

“Atlante e Plenitude sono in diverse zone e un Supercharger Tesla da 10 è di fronte al casello”

Parlando poi di quel che c’è a Lodi, la situazione per una cittadina di 50.000 abitanti a mio avviso è abbastanza generosa e in recente evoluzione. Con Atlante che sta installando a tempo di record varie Alpitronic da 100KW (posate a fine novembre e già allacciate). P er citare alcuni punti in città: nello snodo principale di viale Europa, direzione autostrada, abbiamo 2 colonnine separate da 100kW (una Plenitude dentro il distributore storico e 1 Atlante). Sempre in centro (a circa 500m dalle colonnine della stazione) atlante ha installato anche qua una 100 in un parcheggio gratuito. Atlante ha installato inoltre altre 100kW una in zona fiera (sulla tangenziale) e ne ha in programma altre. Parlando della direttrice di Lodi (per cui in un’area di circa 5km) ne troviamo ben 3 da 100kW di Plenitude a Lodi Vecchio. E la recentissima apertura di 10 Supercharger Tesla aperti a tutti di fronte al casello dell’autostrada di Lodi “ .

Risposta . Avevamo sollecitato i lodigiani a replicare, non per sterile spirito polemico, ma per condividere informazioni. E le risposte, puntuali, stanno arrivando. Speriamo siani utili anche per chi da questa zona si trova semplicemente a transitare.