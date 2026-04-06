!





Il caso Leapmotor T03: è un boom che può durare o un fuoco di paglia legato agli incentivi statali (in esaurimento)? Vediamo…

Il caso Leapmotor T03: i numeri sono impressionanti

Cominciamo dai numeri. Secondo le elaborazioni Dataforce, il marchio cinese in marzo ha venduto 5.513 auto elettriche (+2.827% rispetto al 2025). Di queste, ben 5.022 erano T03, la citycar da 15.500 euro (meno bonus, appunto, per chi ne ha diritto). Leapmotor si è presa così una quota di mercato Passenger Cars del 3%, che sale al 5,7% nel canale privati. Posizionandosi al 5° posto assoluto tra tutti i brand operanti in Italia. Nel mercato dell’elettrico, in particolare, il marchio distributio da Stellantis si è preso più di un terzo delle vendite, per la precisione il 33,5%. Quota che sale al 44,6% nel canale privati. È ovvio che gli incentivi hanno pesato, portando il prezzo finale a cifre super-convenienti. Ma i bonus c’erano anche per la concorrenza e nessuno si è neppure lontanamente avvicinato a questi numeri. Nel primo trimestre la T03 è arrivata a quota 10.749. Prenendosi il lusso di staccare la più immediata inseguitrice, la Tesla Model Y, di oltre 8 mila unità.

Successo anche in Sardegna, terra ostica per l’elettrico

Vedremo nei prossimi mesi, con l’esaurirsi della coda degli incentivi (e l’arrivo di altre piccole concorrenti) che cosa succederà. Nel frattempo registriamo l’esultanza della rete di vendita Stellantis per un risultato così eclatante conseguito in un mercato come l’elettrico. Da cui, dopo il calo di vendite della 500e, non arrivavano più soddisfazioni. Esultanza che tocca persino una regione ostica per le auto a batteria come la Sardegna, come ha scrtto su LinkedIn Andrea Medda, della concessionaria Acentro: “Abbiamo chiuso il mese con 157 immatricolazioni. Non è solo un numero, è un triplo record che riscrive la storia: Record assoluto per Acentro. Record per la Sardegna. Record per la mobilità elettrica.Abbiamo spiegato la mobilità del futuro in una terra che molti credevano non fosse pronta. E dimostrato che l’elettrico non è solo un’alternativa, ma una realtà solida e desiderabile“.