Il caso ibride plug-in, un amore solo italiano (e spagnolo). Tra i grandi mercati europei, il nostro è l’unico in cui si vendono più auto PHEV che elettriche. Questione di prezzo? No c’è dell’altro…

Il caso ibride plug-in: in Francia vale un terzo dell’elettrico, da noi…

Guardiamo le cifre, anzitutto. Nei grandi mercati del Nord Europa l’ibrido plug-in vale circa la metà dell’elettrico puro. In Francia addirittura un terzo, 6,7% contro 20%. Nel Regno Unito 11,1% contro 27,4%. Il divario scende un po’ in Germania dove, sotto la spinta dei costruttori locali, le PHEV sono al 10,9%, contro il 19,1% delle EV. Ma è una forbice che si sta allargando un po’ ovunque, a guardare i risultati del gennaio 2026, con l’arrivo di modelli elettrici più abbordabili. Ma non in Italia, dove invece la differenza si allarga. Proprio il mese scorso, ultimo dato disponibile, si sono vendute 12.502 plug-in contro 9.446 elettriche. E non è una questione di prezzi: basta sfogliare i listini di qualsiasi rivista specializzata per vedere che le plug-in costicchiano, a volte più dei corripondenti modelli EV. No, è che in Italia continua ad esserci una forte pressione mediatica (amplificata dai social e della stessa politica) contro l’elettrico. Con i soliti argomenti: non riuscirai a ricaricare, dopo poco l’auto non varrà più nulla, l’autonomia garantita dalla batteria basta solo per pochi km…

Il problema è l’uso improprio, purtroppo frequente

Noi non vogliamo fare campagne contro questa o quella motorizzazione. Ci limitiamo a registrare che ripetuti studi hanno dimostrato che spesso le plug-in vengono usate in modo improprio. Con molti km macinati a benzina (o a gasolio) e una scarsa percorrenza in elettrico. Soprattutto da chi ha avuto una di queste auto dall’azienda e trova più comodo (per abitudine) fermarsi dal benzinaio che alla colonnina. Anche per la questione rimborsi. Nel grafico qui a fianco, pubblicato su LinkedIn da Martina Callegaro, vengono ben riassunte le criticità che si riscontrano nell’uso improprio della plug-in. Rispetto a un uso ideale, Resta il fatto che, come spesso accade, l’Europa va da una parte e noi andiamo dall’altra. Siamo noi ad avere capito tutto o…?

Le 10 plug-in più vendute in Italia

