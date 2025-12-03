Il caso Elroq: vende ovunque, ma non in Italia

Il caso Elroq: questa Skoda vende ovunque tranne che in Italia, dove è solo 33° nella classifica delle auto elettriche 2025.

Il caso Elroq: già 100 mila auto prodotte nel 2025, solo da noi…

Ovunque in Europa è richiestissima e ha già superato le 100 mila unità di produzione, nonostante la catena di montaggio sia partita a inizio 2025. Da noi quest’anno se ne sono vendute 777 in tutto, ben lontano dai modelli più richiesti. Neppure l’arrivo dei robusti incentivi di ottobre sembrano avere dato spinta alle immatricolazioni. E tra le tante anomale del mercato italiano, questa è tra quelle che colpiscono di più. Che cos’è che non piace da queste parti? Capirlo non è semplice. La Elroq è un Suv compatto, con prezzi da 34.500 euro, meno eventuali promo o bonus. Con motore da 170 CV e 55 kWh di batteria. Un pacchetto che altrove ha parecchio convinto. In Germania è stata l’elettrica più venduta in ottobre, con 3.320 immatricolazioni. Ed è stata anche l’EV più venduta in Europa in aprile, luglio e ottobre, la seconda in assoluto se consideriamo i primi 11 mesi del 2025. Un successo che Volkswagen Group spiega con la concretezza che sembra ispirare. Non a caso il filone di design a cui si ispira è denominato Modern Solid.

Anche la R5 è a quota 100 mila ma…

Tutto sommato la Elroq ha fatto decisamente meglio di un modello che era molto più atteso. E che ha raggiunto ora quota 100 mila auto prodotte, nonostante sia entrato in produzione ben prima della Elroq. Stiamo parlando della Renault 5, che ha festeggiato il traguardo raggiunto nella Manufacture Ampere ElectriCity di Douai. Ovvero la fabbrica francese in cui si trovano le linee di montaggio. Nonostante un avvio piuttosto incerto, la R5 è comunque nella top ten delle elettriche più vendute in Italia nel 2025. Con 2.112 immatricolazioni, poco meno di 200 al mese. Di certo questo modello Renault ha goduto di un sostegno pubblicitario più consistente. Ma la modesta performance della Elroq, solo in Italia, resta un piccolo mistero.

Elettrico usato: guarda le offerte sul nostro sito