Il futuro dello sharing affossato dall’obbligo del casco? Questa la percezione di Assosharing che dipinge un avvenire piuttosto fosco per il settore della mobilità condivisa. Leggendo i numeri e le previsioni di Assosharing, sembra che l’approvazione del DdL 1086 sul Nuovo Codice della Strada possa avere conseguenze molto impattanti sul settore. Dopo l’approvazione alla Camera dei Deputati lo scorso 27 marzo, l’iter di legge ore prevede il voto al Senato. Se il DdL venisse approvato senza alcun cambiamento, scatterebbe l’obbligo di indossare il casco in monopattino anche per i maggiori di 18 anni.

Facile intuire l’obiettivo del legislatore: aumentare la sicurezza! Indossare il casco infatti secondo alcune ricerche diminuisce del 70% gravi conseguenze nei casi di incidente con trauma cranico. Ci troviamo quindi di fronte a un semplice scontro tra salute e profitto? Non è esattamente così. Siamo andati a verificare un po’ di numeri e abbiamo fatto una lunga chiacchierata con Andrea Giaretta, Vice Presidente Assosharing, Referente monopattini. Quello che emerge è che – come sempre – la questione è molto più complessa.

Monopattini in sharing e privati, due mondi distinti

Innanzitutto bisogna distinguere tra monopattini in sharing e privati, di proprietà. I primi per legge hanno una velocità limitata a 20 km/h mentre quelli privati arrivano a 25. Una differenza di velocità che pur sembrando trascurabile in realtà in molti casi risulta determinante per la gravità dell’infortunio. Come importante è l’efficenza del mezzo. La conformità tecnica di quelli in sharing viene controllata dall’azienda noleggiatrice e dai Comuni che hanno emesso il bando. Questo si traduce in mezzi generalmente molto più sicuri.

Traducendo in numeri: gli incidenti in monopattino con infortuni in Italia sono stati 2.929 (dati 2022), ma a ben guardare, quelli che hanno coinvolto monopattini in sharing sono stati solo 172, meno del 6%. Questo secondo Assosharing sostiene che una minore velocità e mezzi tecnicamente superiori rendono già sufficientemente sicuri i veicoli in sharing. A supporto c’è il dato sugli incidenti mortali che, da quando la velocità massima è di 20 km/h è sceso a 0.

Quanto costa il casco?

Con questi argomenti l’Associazione di categoria sostiene che fare una legge che obblighi sia gli utilizzatori privati che quelli di sharing all’utilizzo del casco sia sbagliato. Ovviamente, se non ci fossero contraccolpi, anche un eccesso di prudenza sarebbe il benvenuto, ma l’impatto della legge sarebbe piuttosto rilevante.

Secondo uno studio condotto da un ente terzo l’introduzione del casco obbligatorio costerà 300 milioni di euro dal 2024 alla fine del decennio. Una cifra enorme che avrebbe anche altre conseguenze: una riduzione delle tasse di 62 milioni e il licenziamento di 1.200 persone. Previsioni catastrofiche? Decisamente sì, ma anche in questo caso a guardare i numeri tutto si ridimensiona.

L’introduzione del casco infatti solleva due problemi: aumento di costi e la diminuzione della richiesta. Il 30% degli utilizzatori rinuncia al noleggio se obbligato a indossare il casco. Nessuna questione di principio o di superficialità. Il motivo è prettamente igienico. Il casco dei monopattini (a differenza di quello degli scooter) è esposto alle intemperie, agli atti vandalici e ai danneggiamenti più o meno intenzionali. Il risultato, basta guardare i cestini delle eBike in sharing, è assolutamente poco invitante. Proprio dal confronto con la frequenza e i costi di pulizia dei cestini si è arrivati a calcolare che gestire i caschi (acquisto, manutenzione, igienizzazione, sostituzione, etc…) farebbe aumentare i costi del 40%. Da queste considerazioni e dai numeri raccolti in Israele, dove l’obbligo è stato introdotto, Assosharing arriva a una perdita stimata di 300 milioni di euro da qui al 2030 di cui 62 in tasse per lo Stato.