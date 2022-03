Il caro benzina? “Complotto per farci comprare le elettriche”

Il caro benzina? “Un complotto per farci comprare le elettriche”. Altro che Ucraina e crisi mondiali: sui social si fa strada la teoria della cospirazione.

Il caro benzina? “Imposto dalla politica senza un vero motivo”

Anche in Italia capita spesso i leggere post sulla teoria complottistica. Su una macchinazione mondiale per costringerci ad abbandonare le amate auto a benzina. Ma la patria della dietrologia, senza prove ma seguitissima, sono gli Stati Uniti, soprattutto nella vasta platea dei seguaci di Donald Trump. È l‘Associate Press (AP) a dar conto della raffica di post, soprattutto su Facebook e Twitter, che ripetono fino alla noia uno schema nefasto. Ovvero: è l’amministrazione del presidente Joe Biden ad alzare intenzionalmente il prezzo della benzina per portare più automobilisti al volante di un’elettrica. “6 dollari al gallone di benzina è come convincere le persone ad acquistare auto elettriche“, si legge in un meme molto popolare, condiviso migliaia di volte (anche su Instagram). L’ossessione degli americani per i complotti sembra avere preso l’auto elettrica tra i bersagli preferiti.

“Con le EV il governo potrà spegnerti l’auto da remoto”

I meme, i post su Twitter e i video sulla la teoria della cospirazione hanno iniziato a circolare quando il prezzo della benzina ha rotto il muro dei 4 dollari al gallone. Non accadeva da quasi 14 anni. Ma il boom si è avuto dopo che Biden ha vietato le importazioni di petrolio dalla Russia, mossa che fa aumentare ulteriormente i prezzi (già ora a quota 6). Una delle teorie più popolari è che il governo spinge ad acquistare auto elettriche in modo da poterle spegnere da remoto in qualsiasi momento, a piacimento. “I prezzi elevati della benzina spingeranno più persone verso le auto elettriche, che possono essere congelate proprio come il tuo conto in banca“, afferma un post falso. Richiamando un altro classico delle teorie complottistiche: il governo sta per mettere le mani sui tuoi risparmi. Tutte queste fake news fioriscono durante i periodi di crisi, come durante la pandemia, e danno una spiegazione a quel che sembra inspiegabile.

Il caro benzina? Dire che qualcuno sta tirando le fila è meno doloroso per tanti

Le citazioni di “auto elettriche” e “governo” sono aumentate del 400% negli ultimi giorni su social, siti Web e news televisive USA. Lo rivela un’analisi di intelligence dei social media Zignal Labs per l’AP. E il picco si è avuto dopo che che il ministro dei trasporti, Pete Buttigieg ha annunciato uno stanziamento di 5 miliardi di dollari per costruire una rete di ricarica di livello nazionale. “Questo per pemettere alle comunità rurali a quelle suburbane e urbane di beneficiare dei risparmi di derivanti dalla guida di un’elettrica“, ha detto Buttigieg. Ma sui social è partita subito una campagna in cui si strillava che la risposta al caro benzina era che gli americani acquistassero elettriche da 50.000 dollari. A capire che cosa sta succedendo ci aiuta Mia Bloom, docente della Georgia State University “Le teorie del complotto forniscono grande conforto durante questi tempi molto stressanti. Dare una spiegazione, dire che qualcuno sta tirando le fila, è per qualsiasi motivo meno doloroso per alcune persone. Dicono:OK, ora capisco“.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it—