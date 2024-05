Il caricatore da 22 kW è optional: devo comprarlo?

Il caricatore da 22 kW è optional: vale la pena acquistarlo? Claudio ha prenotato una Audi Q6, che fornisce di serie solo il cavo da 11, è sufficiente? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviati a info@vaielettrico.it

Il caricatore da 22 è indispensabile? L’Audi di serie fornisce solo quello da 11 kW…

"Innanzitutto i miei complimenti per il sito e il canale You Tube. Contenuti non solo interessanti (ovviamente) ma anche obiettivi, ben documentati e con taglio 'scientifico' che solo voi sapete dare. La settimana scorsa ho fatto il grande passo: ho ordinato una Audi Q6 e-tron (ancora senza vederla, la presentazione ufficiale sarà a giugno). Vivo a Padova, percorro circa 25mila/30mila KM l'anno, ma raramente percorro più di 300km al giorno. Ho un box nel quale sto per installare una wallbox, contratto di fornitura a 6kW, per cui ipotizzo di caricare a casa durante le ore notturne. E, con la grande capacità della batteria (circa 100KWh) non prevedo di aver problemi di autonomia. Per i lunghi viaggi autostradali (oltre i 400km, non frequenti, ma nemmeno rari) quasi esclusivamente nel Nord Italia, prevedo di utilizzare le colonnine in DC ad alta potenza. Queste le mie valutazioni alla base del passaggio all'elettrico, convinto che sia una buona scelta. Che ne pensate?".

Ho anche una wall-box con cui ricarico a casa…

“ Vengo al dubbio: l’Audi Q6 ha un caricatore interno in AC che accetta al massimo 11kW. Con il caricatore a 22kW come optional (ancora non disponibile, sto cercando di avere qualche info in più da Audi in merito alla disponibilità). A vostro avviso questa capacità di ricarica può rappresentare un ostacolo all’utilizzo, posto che la gran parte delle colonnine pubbliche sono in AC e possono caricare fino a 22? La risposta che mi do, in teoria, è che date le premesse di cui sopra dovrei ricaricare in AC solamente a casa. Dove la macchina può stare ferma anche ore, e sfruttare le colonnine fast durante i lunghi viaggi. Quindi le ricariche fuori casa in AC non dovrebbero essere la regola. Ma tutto questo in teoria, mi piacerebbe conoscere la vostra opinione a tal proposito. Per me è un mondo nuovo ed i dubbi sono moltissimi!”. Grazie molte e cari saluti“. Claudio Carrara

Serve il caricatore da 22 kW? Dipende…

Risposta . Per esperienza possiamo dirle che ricaricare a 22 in AC è una gran comodità: l’Italia abbonda di colonnine con questa potenza (infinitamente più numerose delle DC-HPC) . E, con una batteria così capace, dimezzare i tempi della sosta in corrente alternata può essere molto utile. Questo se si viaggia molto, dentro e fuori autostrada soprattutto in provincia. Se invece questi spostamenti sono rari e si fanno sono soprattutto da casello a casello il discorso cambia. La Q6 e-tron anche nella versione con batteria meno capace (79 kWh netti) offre un’autonomia di ben 625 km, ancor di più nella versione da 95 netti. Con una potenza (e quindi una velocità) di ricarica notevole: fino a 270 kW. Bastano 21 minuti per riportare la batteria dal 10 all’80%. In sintesi: il consiglio, banale, è di fare un alcuni mesi con il solo cavo da 11, per verificare dal vivo quanto sarebbe servito quello da 22.