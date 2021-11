Il carbonio si fa in tre: il buono, il brutto e il cattivo

Il carbonio si fa in tre nella nuova tavola periodica degli elementi rilasciata ieri dalla Società Chimica Europea (EuChemS) per la conferenza sul clima COP26 di Glasgow.

La nuova tavola degli elementi periodici di EuChemS

Nella versione aggiornata della sua iconica tavola periodica, diffusa per la prima volta nel 2019, la principale variazione riguarda il carbonio. Ora è rappresentato con tre colori a sottolineare le tre facce, due delle quali assolutamente inquietanti, dell’elemento chimico fondamentale per garantire la vita sulla Terra.

Il presidente di EuChemS, professor Floris Rutjes afferma: «Con l’uscita della versione aggiornata della tavola periodica EuChemS, la Società Chimica Europea vuole continuare ad attirare l’attenzione sulla limitatezza fisica degli elementi chimici sul nostro pianeta, un problema globale che riguarda tutti. In particolare, il cambiamento del colore del carbonio mostra le crescenti sfide che stiamo affrontando riguardo alle emissioni di gas serra, che sono lontane dall’essere risolte.

La principale modifica alla tavola è la conversione del colore del carbonio dal verde a un tricolore verde, rosso e grigio scuro.

Verde perchè è abbondante e disponibile

–Verde perché è abbondantemente disponibile sotto forma di anidride carbonica (in pericoloso eccesso), rocce carbonatiche e vegetazione.

Rosso per l’effetto serra sotto forma di CO2

–Rosso perché sta causando e causerà sempre più seri problemi se non facciamo nulla per limitarne l’uso.

Grigio per le guerre sul petrolio

–Grigio perché può provenire, sotto forma di combustibili fossili, da zone in conflitto.

Il ciclo del carbonio nella biosfera è dominato dalla fotosintesi clorofilliana, con cui le piante crescono assorbendo CO 2 ; questa a sua volta è prodotta dalla respirazione e dai cicli vitali di piante e animali. Per millenni questi due processi, uniti all’assorbimento e al rilascio di CO 2 da parte degli oceani, sono rimasti in equilibrio. Ciò giustificava il “benigno” colore verde dato al carbonio nella tavola periodica del 2019.

La fotosintesi non è più in grado di assorbirlo

La combustione di carbone, petrolio, gas immette quantità enormi di CO 2 in atmosfera che la fotosintesi non è più in grado di digerire. I livelli di CO 2 aumentano, causando il riscaldamento globale e il cambiamento climatico che stanno minacciando la sopravvivenza stessa della nostra civiltà.

Cambiare il colore al carbonio è una chiamata a raccolta per tutti. Specialmente per chi dovrà stipulare accordi importanti alla COP26, per ridurre le emissioni di CO 2 a beneficio soprattutto delle giovani generazioni.

Nella tavola aggiornata il carbonio è ora indicato anche in grigio perché può provenire da luoghi dove si combattono guerre per il controllo dei giacimenti di petrolio. Il petrolio è la principale fonte di carbonio fossile e i proventi sono usati per finanziare guerre.

Come per tutti gli altri minerali provenienti da zone di conflitto, EuChemS si appella alle aziende della estrazione e raffinazione del petrolio affinchè non operino in giacimenti macchiati dai conflitti.

Armaroli: così possiamo salvare la biosfera terreste

Il professor Nicola Armaroli, presidente del gruppo di lavoro di EuChemS sulla tavola periodica e membro del comitato esecutivo, dice:

«Il carbonio è l’ingrediente chimico chiave della vita sulla Terra, ma la nostra civiltà assetata di energia lo ha reso un intricato problema ambientale e geopolitico. La versione aggiornata della Tavola Periodica EuChemS ritrae la complessità di un elemento chimico unico, che definirà il modo in cui affronteremo la sfida della sostenibilità, a partire dalla COP 26 di Glasgow».

La versione aggiornata della tavola periodica EuChemS evidenzia in modo grafico efficace i problemi legati al carbonio nel mondo di oggi. Se agiremo responsabilmente riducendo la nostra dipendenza dai combustibili fossili – e non utilizzando risorse provenienti da zone di conflitto – possiamo salvare la biosfera terrestre e la civiltà moderna che su di essa poggia, riportando il più presto possibile il carbonio all’unico colore che merita: verde.

Per maggiori informazioni sulla versione aggiornata della tavola periodica EuChemS vedere qui: https://www.euchems.eu/euchems-periodic-table/

