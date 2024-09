Il capro espiatorio della crisi dell’auto? L’elettrico, secondo gli industriali italiani: se si vende sempre meno, la colpa è delle stramaledette auto a batterie.

Il capro espiatorio che fa comodo a tutti: “È una truffa…”

Dopo il n.1 di Federmeccanica, Federico Visentin, un altro rappresentante degli industriali punta il dito contro l’elettrico. È il presidente di Unindustria Cassino, Francesco Borgomeo, che opera in un distretto caratterizzato dalla fabbrica ex Fiat, ora Stellantis. Borgomeo vede una crisi profonda alle porte e, in un’intervista all’Ansa, chiama a una mobilitazione di tutta la filiera, con la necessità di “strumenti straordinari“. E nel mirino, come sempre, finisce l’auto elettrica, che pure rappresenta solo una quota del 3-4% In Italia e del 12% in Europa: “Lo scenario da cambiare è quello ideologico che in Europa ha determinato una crisi in un settore industriale rilevantissimo“. Questo, dice Borgomeo, per lo stop al motore endotermico dal 2035 e l’obbligo di Euro 7 per le immatricolazioni da luglio 2025. “Come disse Marchionne, siamo pronti a costruire una transizione verso le auto elettriche, ma deve esserci un’effettiva produzione di energia da fonti rinnovabili, altrimenti è tutto finto. È una truffa, perché parliamo comunque di energia da fossile. E il prezzo industriale, sociale, economico è altissimo: il sistema crolla“.

E se si affrontassero i problemi veri, come i prezzi delle auto?

Mancano più di dieci anni al 2035 e non si capisce come una misura tuttora in discussione, come lo stop ai motori termici, possa impattare sulle vendite di oggi. Qualcuno dovrebbe cominciare a spiegare perché i prezzi delle auto negli ultimi anni sono aumentati a dismisura, finendo fuori portata per tante famiglie. Anche e soprattutto in Italia. E bisognerebbe finirla di lamentare il fatto che l’energia non è tutta prodotta da fonti rinnovabili. Già con il mix attuale, i veicoli a batterie sono molto più sostenibili di quelli termici. E questo è un fatto che non si può non considerare. Parlare di truffa è vergognoso da parte di chi rappresenta gli industriali di una certa zona. Ee è ora di smetterla di agitare questo fantasma per evitare di affrontare problemi di competitività che questo Paese si trascina da decenni. È colpa dell’elettrico se le macchine made in Italy si continuano a vendere poco e Stellantis continua a procrastinare gli investimenti nella penisola? Via…