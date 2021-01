Il capo di Stellantis crede nell’elettrico, “ma i prezzi…”

Il capo di Stellantis, Carlo Tavares, investe nell’elettrico, ma è perplesso sul prezzo eccessivo e non alla portata di tutti. Il gruppo ha 400 mila dipendenti.

Il capo di Stellantis: “Elettrificare le auto costa”

L’obiettivo del mega-gruppo nato dalla fusione tra PSA (Peugeot-Citron-Opel) e FCA (Fiat Chrysler) è arrivare al 35% di auto elettriche sul totale del venduto entro il 2030. Più una buona quota di modelli ibridi e plug-in a venire. Già oggi Stellantis conta su 29 modelli elettrificati, già in portafoglio alle varie marche, e altri 10 arriveranno entro fine anno. Ogni nuovo modello avrà la sua versione elettrificata entro il 2025. Ma resta il problema dei prezzi, sul quale il capo di Stellantis si è detto perplesso anche in passato: “Abbiamo la tecnologia e le capacità di produzione. Ma possiamo essere sicuri che questa mobilità sarà abbordabile per il potere d’acquisto dei cittadini? L’elettrificazione rappresenta un aumento dei costi. O le aziende si mettono in pericolo, riducendo i margini, oppure aumentano i prezzi per mantenere i guadagni”, ha spiegato Tavares.

“In molti Paesi questi prezzi sono inaccessibili”

Un problema che il capo di Stellantis gira alla politica: “L’elettrificazione non va in una direzione in cui i prodotti sarebbero alla portata di tutti. Spetta ai governi porsi delle domande. Migliorare la protezione ambientale? Continuare a lavorare sui motori termici cercando di migliorarli? Trovare altre soluzioni? Non sta a noi rispondere. Anche se i prezzi scenderanno, non possiamo proporre questa tecnologia in tutto il mondo. Molte comunità non possono permettersene i prezzi“. Oltre all’elettrificazione, Stellantis punta anche sulla mobilità condivisa. Secondo Tavares, ciò avrà un impatto sul numero di veicoli venduti, e quindi in circolazione, in futuro. Meno auto e più servizi, un mantra condiviso con i capi degli altri colossi dell’auto. Le soluzioni di sharing per Stellantis saranno implementate attraverso le società confluite nel nuovo gruppo, Free2Move e Leasys.