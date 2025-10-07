Il capo di BYD Italia a “Driving the future”







Il capo di BYD Italia, Alessandro Grosso (foto sopra), sarà tra i relatori di Driving the future. L’evento si terrà il 14 ottobre, al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino. Organizzatori: Arrow, Infineon & EInfochips. E ci saremo anche noi di Vaielettrico.

Il capo di BYD Italia in un confronto sul software defined vehicle

Grosso è il Country Manager di BYD Italia 2024, dopo una carriera nel gruppo Fiat-Chrysler prima e Stellantis poi. Alle 12 parteciperà a un confronto sul tema del “Software Defined Vehicle“, con uno sguardo anche alle problematiche di sicurezza. Con lui sul palco Luca Baldazzi, Automotive Manager South EMEA ARROW Electronics, e Giuseppe Finazzi, Sales Manager South EMEA Infineon Technologies. Moderatore Mauro Tedeschini di Vaielettrico. Driving the future è un grande seminario tecnico per addetti ai lavori, focalizzato sulle soluzioni elettroniche per lo sviluppo di centraline e sistemi di controllo per la sicurezza (Safety) e la prevenzione d’attacchi informatici (Cyber Security). Con particolare attenzione sulla potenza e la versatilità dei microcontrollori AURIX TC3 e TC4, cuore pulsante delle nuove piattaforme elettroniche per le applicazioni automobilistiche e industriali (12,24,48 V). Temi di strettissima attualità e, soprattutto, di innumerevoli applicazioni future.

Driving the future: il programma e i temi che verranno trattati

Durante l’evento sarà anche possibile seguire seminari tematici riguardo applicazioni Controllo Motore, BMS (Battery Management System), Trazione e Sensoristica. Con focus su famiglie di microcontrollori AURIX a 32 bit, Traveo, Psoc Motix, Smart Power, Power Supply e sensori di Infineon Technologies. L’incontro è destinato a ingegneri tecnologici di produttori e operatori del settore di veicoli da 2 a 4 ruote, truck, mezzi agricoli e industriali (privato e pubblico), in linea con i requisiti della transizione energetica. Ci si può registrare già ora alla giornata del 14 ottobre a questo link.Tutti gli aggiornamenti sul programma verranno pubblicati sulla pagina LinkedIn di Arrow Electronics Italia. Link utili:

www.arrow.com

www.infineon.com

www.einfochips.com