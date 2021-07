Il capo della VW che sfreccia in e-foil, questa poi…

Il capo della VW che sfreccia in e-foil nello specchio d’acqua davanti alla fabbrica di Wolfsburg, questa poi…Herbert Diess l’ha fatto, postando il video sui social.

Il capo della VW sempre più social e anticonformista

Non ci sono più i presidenti austeri di una volta. E Diess ne è l’esempio più lampante: comunica direttamente con clienti, media e dipendenti attraverso i suoi account Linkedin e Twitter. Spesso prendendo posizioni sorprendenti. E si fa riprendere mentre guida le auto sportive del gruppo più performanti, Porsche e Bugatti in testa. Questa volta ha messo in rete un video in cui volteggia su una tavola da surf elettrica dell’Audi, un divertentissimo e-foil. Il tutto per ringraziare, in modo originale, le centinaia di migliaia di dipendenti del Gruppo che hanno contribuito gli ottimi risultati di VW nel primo semestre 2021. Livelli record di fatturato, utili alle stelle e buona performance anche nelle vendite di auto con la spina: circa 342 mila, tra elettriche pure e ibride plug-in.

Una tavola elettrica Audi da 12.499 euro

“Voglio ringraziare i nostri dipendenti per un primo semestre sensazionale! È stato difficile, ma insieme abbiamo raggiunto un traguardo enorme. Grazie mille per i vostri sforzi“, ha poi twittato Diess. Che ha fatto inviare il video, in allegato a una e-mail, a tutta la forza lavoro del Gruppo Volkswagen. Oltretutto il filmato, con già decine di migliaia di visualizzazioni, è anche un’ottima pubblicità per la tavola da surf e-foil di Aerofoils. Si tratta di una nuova società del gruppo VW fondata da uno sviluppatore Audi, Franz Hofmann. Tutti i prodotti sono marchiati e-tron, esattamente come le auto elettriche del brand dei Quattro Anelli. Oggetti meravigliosi e divertenti, ma non proprio alla portata di tutti: il prezzo consigliato della tavola “guidata” da Diess è di 12.499 euro, più di una citycar.