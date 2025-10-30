Il caos incentivi adesso è nei concessionari? È quel che sostengono alcuni lettori che hanno conseguito il bonus, ma ora trovano problemi per utilizzarlo. Ecco tre domande. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Il caos incentivi (1) “Ho il voucher, ma non si riesce a completare la pratica…”

“Vi scrivo per segnalare la situazione di totale confusione che si è venuta a creare attorno agli incentivi. Dopo l’emissione dei voucher da parte del Ministero dell’Ambiente, sembra che non siano state ancora diramate alle concessionarie le istruzioni operative. Necessarie per procedere con l’immatricolazione dei veicoli acquistati. Il risultato è che, pur avendo in mano un voucher valido, molti acquirenti non riescono a completare la pratica. I concessionari non possono validare i codici, le vendite restano sospese e la consegna dei veicoli è di fatto bloccata. Sui social si moltiplicano le segnalazioni di utenti e operatori del settore che denunciano paralisi del sistema e mancanza di comunicazioni chiare da parte delle istituzion. Una situazione paradossale. Sarebbe utile se la vostra redazione potesse approfondire il tema, Contattando Ministero o associazioni di categoria per fare chiarezza su tempi, procedure e responsabilità di questo blocco, che crea non pochi disagi. Grazie per l’informazione indipendente su un tema così importante per il futuro della mobilità sostenibile“. Marco Pintus

Il caos incentivi (2) “Il concessionario MG dice che è tutto bloccato”

“Ho un voucher da 11.000 euro per l’acquisto di una MG s5 EV. Il concessionario di Modena dice che é tutto bloccato, ma il 28 il MASE ha risposto ai concessionari e l’Ascom ha pubblicato le risposte ufficiali sul sito. Questo il link. Dovrebbero sbloccare? Qualcuno ha validato? Cordialmente. Ornella Morez

Il venditore ha solo due verifiche da fare, ma…

Risposta. Il chiarimento del ministero citato dalla lettrice conferma quanto sapevamo. Ovvero che “i concessionari sono espressamente manlevati da ogni responsabilità connessa alla veridicità, completezza o correttezza delle dichiarazioni rese dai beneficiari in sede di richiesta del voucher. Resta tuttavia fermo l’obbligo, in capo ai medesimi concessionari, di verificare al momento della stipula del contratto di compravendita, la corrispondenza dei seguenti elementi con quanto dichiarato dal beneficiario in fase di acquisizione del voucher”. Si tratta di un duplice controllo. Ovvero che comune di residenza dell’acquirente e targa del veicolo da rottamare in consegna corrispondano a quanto dichiarato nella richiesta di voucher. Tutto facile, dunque? No, perché pare proprio che i concessionari siano in attesa di ulteriori chiarimenti. Che dire? Benvenuti in Italia, con un ministero che si guarda bene dal rispondere alle domande di chiarimenti.

E poi ci sono sempre i dubbi sull’intestazione dell’auto vecchia e nuova…

“Pongo il seguente quesito.

– in qualità di persona fisica ho scaricato regolarmente il voucher veicoli elettrici dalla piattaforma dedicata,

– l’autovettura da rottamare è cointestata con persona deceduta e la sottoscritta (in qualità di nipote del deceduto scapolo ma con fratelli ancora in vita) intestataria del voucher risulta prima intestataria del veicolo da oltre 6 mesi;

– posso procedere con regolare firma del contratto presso la concessionaria? Ci sono i requisiti del buon fine della pratica? Confido in un pronto riscontro: ho il termine del 31 ottobre per beneficiare di un ulteriore sconto“. Marta B:

Risposta. Secondo noi non esiste problema. Lei è la prima intestataria da più di sei mesi. Non le resta che andare il concessionario e verificare se anche chi le venderà l’auto la pensa come noi.