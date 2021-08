Il cambio manuale ha i giorni contati? Sì, secondo VW…

Il cambio manuale ha i giorni (o meglio gli anni) contati? Nelle auto elettriche già non ci sono più, ma i grandi costruttori meditano di eliminarli del tutto.

Il cambio manuale? “Sparirà dalle VW entro il 2030”

Il primo a muovere sarà il Gruppo Volkswagen. Secondo un report della rivista tedesca Auto Motor und Sport(qui l’articolo), sempre informata sui piani di Wolfsburg, l’idea è di eliminarli progressivamente da tutta la gamma. Elettrica e no. Entro il 2030 tutti i modelli in uscita dovrebbero essere equipaggiati da trasmissioni automatiche. La fonte della notizia? Addetti ai lavori all’interno dell’azienda, secondo i quali le motivazioni sarebbero legate ai costi crescenti, alla bassa domanda dei clienti e al passaggio all’elettrificazione. Del resto entro la fine del decennio la VW conta che le auto elettriche rappresentino circa il 70% delle vendite in Europa e la metà di tutte le vendite negli Stati Uniti e in Cina. Non è chiaro se il vecchio cambio manuale, con il pedale della frizione, sparirà dalle auto di tutti i 14 marchi del Gruppo. Un portavoce di Porsche recentemente ha dichiarato che il marchio continuerà a offrire un layout a tre pedali in modelli selezionati “finché sarà possibile“.

E anche gli interni cambieranno volto: via i pedali…

Del resto l’avvento dell’elettrico sta rivoluzionando anche le forme delle auto, all’esterno e, soprattutto, all’interno. È la stessa Volkswagen a spiegare che “in passato è stato il motore a combustione a determinare le proporzioni della carrozzeria, definendo i canoniestetici . L‘abitacolo doveva essere il più piatto possibile, seguendo le forme definite in galleria del vento. Mentre l’interno era pensato come un centro di controllo funzionale, suddiviso dal tunnel centrale e dagli elementi di controllo. A questo si aggiungevano altri parametri da far convivere… come sedute confortevoli per i lunghi viaggi e lo spazio per i passeggeri e per i bagagli. L’auto elettrica è sinonimo di ampio spazio nell’abitacolo, grazie ai motoricompatti posizionati sopra gli assi e alla batteria collocata nel sotto-scocca. In futuro, poi, con l’avvento della guida autonoma sia il volante che i pedali potrebbero addirittura scomparire”.

SECONDO NOI. Chi è cresciuto misurandosi con la mitica doppietta della prima 500 non può che inorridire davanti alla prospettiva di auto “senza le marce“. Ma il mondo cambia e con esso anche il modo di usare l’auto. Che sarò sempre più condivisa, con forme come lo sharing, e sempre meno acquistata. Il cambio automatico nell’uso semplifica tutto, in attesa che con la guida autonoma elimini anche i pedali. È il futuro, bellezza…

—-Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al canale YouTube—